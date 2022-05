Diễn Châu quyết tâm tiến sâu tại Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

HÁO HỨC CHỜ ĐÓN MÙA GIẢI MỚI

Em Nguyễn Sinh Lợi, Đội Nhi đồng Diễn Châu không giấu được niềm vui khi được lựa chọn để tham gia giải đấu. Tiền đạo tài năng của bóng đá Diễn Kim cho biết: "Khi biết mình được lựa chọn để đi thi giải tranh Cúp Báo Nghệ An tại thành phố Vinh, em và gia đình rất phấn khởi và đếm từng ngày để được vào Vinh thi đấu. Trong những ngày qua, chúng em đều tăng cường tập luyện để trau dồi kỹ năng, thể lực sẵn sàng cho giải. Hầu như em chưa nghỉ một buổi tập nào của đội, chỉ muốn được thi đấu với các huyện bạn và mang về thành công cho quê hương tại giải đấu sắp tới".

Những ngày này, tại sân vận động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Diễn Châu trên địa bàn xã Diễn Thành, 2 đội bóng thiếu niên và nhi đồng của huyện đang hăng say luyện tập, trau dồi các kỹ năng để sẵn sàng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An với tâm trạng háo hức, phấn khởi.

Các cầu thủ thiếu niên và nhi đồng Diễn Châu tập luyện sẵn sàng cho mùa giải mới. Ảnh: Quang An

Không chỉ em Lợi mà theo ghi nhận của P.V, hầu hết các cầu thủ thiếu niên, nhi đồng của huyện Diễn Châu đều có chung tâm trạng háo hức chờ đón mùa giải mới. Tiếng nói cười râm ran trong mỗi buổi tập, cùng với đó là tinh thần tập luyện chuyên nghiệp, bài bản, những giọt mồ hôi đầm đìa trên áo là minh chứng cho sự cố gắng, kiên cường, thái độ nghiêm túc của các em. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh, giờ đây, các em sẽ được tham gia một sân chơi lớn, bổ ích, ý nghĩa để cọ xát, trau dồi kỹ năng, rèn luyện sức khỏe cũng như ươm mầm tương lai cho các tài năng nhí.

Nhi đồng Diễn Châu được tuyển chọn kỹ càng, các cầu thủ có kỹ năng tốt. Ảnh: Quang An

Trong mùa giải gần đây nhất được tổ chức năm 2019, cả đội thiếu niên và nhi đồng Diễn Châu đều thi đấu xuất sắc tại vòng bảng, lừng lững tiến vào tứ kết với những chiến thắng đầy thuyết phục, tuy nhiên, yếu tố tâm lý cũng như một chút thiếu may mắn đã khiến các em phải rời giải trong tiếc nuối. Do đó, năm nay, đội bóng Phủ Diễn đặt quyết tâm tiến sâu vào giải để mang về vinh quang cho quê hương.

Các trận đấu tập diễn ra sôi nổi. Ảnh: Quang An

Anh Trương Vĩnh Phúc - Huấn luyện viên đội Diễn Châu cho biết: "Lứa thiếu niên và nhi đồng năm nay được tuyển chọn rất kỹ càng từ các xã, hầu hết các em đều đã có thành tích thi đấu nổi bật tại trường học, địa phương. Đặc biệt, có 2 em tại đội nhi đồng đã được CLB Sông Lam Nghệ An đưa vào Vinh để thử sức và sẽ tham gia vào giải sắp tới. Mặc dù có niềm tin rất lớn đối với các học trò của mình, tuy nhiên, cũng phải nhận định rõ, Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là sân chơi lớn, quy tụ các đội bóng rất mạnh, nhất là các địa phương có truyền thống như Yên Thành, Quỳnh Lưu... do đó, Diễn Châu sẽ thi đấu hết mình, cố gắng tiến sâu nhất để không làm phụ lòng người hâm mộ".

Các cầu thủ được huấn luyện về chiến thuật và kỹ năng. Ảnh: Quang An

Chứng kiến buổi tập của các cầu thủ, chúng tôi cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng. Các bài tập tấn công, phòng thủ, chuyền bóng được thực hiện bài bản, các cầu thủ đều tuân thủ chiến thuật mà HLV chỉ dạy. Nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý bóng lắt léo hứa hẹn sẽ tạo nên những “vũ điệu” tuyệt vời trên sân cỏ khi giải đấu khởi tranh.

Đội thiếu niên Diễn Châu quyết tâm cao tiến sâu vào giải năm nay. Ảnh: Quang An

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CON