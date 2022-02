Diễn Châu tập trung thu hút đầu tư tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế

P.V: Thưa đồng chí, để hoàn thành mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã chỉ đạo cụ thể như thế nào?



Đồng chí Hà Xuân Quang: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025). Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2021 và cho cả nhiệm kỳ, bao gồm: 59 chương trình, đề án, kế hoạch; 10 nghị quyết, chỉ thị, thông tri và các văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Cây vụ đông tại cánh đồng thôn Vân Tập, xã Minh Châu (Diễn Châu).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng các cấp kịp thời, có hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp, các ngành tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2021, tạo đà cho bước phát triển của các năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Diễn Châu thu hút đầu tư, nâng tầm diện mạo đô thị hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Diễn Châu trong tương lai. Ảnh minh họa: internet

Bên cạnh đó, thành công của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong đời sống nhân dân và tiếp thêm động lực để các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên, các đợt bùng phát dịch Covid-19 với diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, để thực hiện thành công “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 cơ bản ổn định, một số ngành, lĩnh vực đạt được kết quả tăng trưởng khá, khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Tại Diễn Châu, giai đoạn 2021-2030 dự kiến sẽ có nhiều dự án đầu tư cần thu hồi diện tích đất lớn. Ảnh tư liệu

P.V: Những năm qua, một trong những thế mạnh của huyện Diễn Châu là đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án dịch vụ, du lịch, thương mại... góp phần thay đổi diện mạo đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống người dân. Năm 2021, trong khó khăn chung do dịch bệnh, các dự án lớn trên địa bàn huyện vẫn triển khai theo đúng kế hoạch?

Đồng chí Hà Xuân Quang: Đúng vậy! Một trong những điểm sáng của huyện Diễn Châu trong năm 2021 là hầu như các dự án, công trình trọng điểm của huyện đề ra đều hoàn thành đúng tiến độ.

Tiêu biểu như Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng Cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ và Cụm công nghiệp nhỏ Diễn Hồng với tổng mức đầu tư gần 27,0 tỷ đồng, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp; Nhà máy may xuất khẩu Nam Thuận (Diễn Mỹ) đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.300 lao động. Nhà máy giày da VietGlory Diễn Trường hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 1 tạo việc làm ổn định cho khoảng 4.000 lao động. Tổ hợp Khách sạn Thương mại và Dịch vụ Minh Phú đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động.

Tiếp tục đầu tư mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Nam Thuận, Nhà máy may xuất khẩu Phú Linh, Nhà máy giày da VietGlory Diễn Trường (giai đoạn 2); Khu đô thị Thương mại tổng hợp Diễn Kỷ (tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng), khu nhà ở thương mại và dịch vụ Diễn Thành (tổng mức đầu tư: 220 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong năm, huyện đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) khởi công xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam (địa phận huyện Diễn Châu); tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do huyện làm chủ đầu tư.

Hình ảnh mô phỏng cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. So với các dự án giao thông khác, cao tốc Bắc Nam có độ cao lớn hơn nền cần nguyên liệu đất đá san lấp lớn. Ảnh: Tư liệu

Hiện huyện đã tiếp nhận hồ sơ trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư 3 dự án, gồm: Dự án Mở rộng nhà sản xuất giày da VietGlory tại xã Diễn Trường với mức đầu tư 506 tỷ đồng, Dự án Khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sân golf tại xã Diễn Trung với quy mô khoảng 300 ha do Tập đoàn Mường Thanh đề xuất đầu tư và Dự án Mở rộng Trung tâm thương mại và mua bán phụ tùng Trung Huy tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng.

Công ty TNHH may mặc Trọng Phúc ở huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Thu Huyền

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ - Lộc (giai đoạn 1, thuộc địa phận 3 xã Diễn Thọ, Diễn Phú và Diễn Lộc) do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 600 ha, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

P.V: Năm 2022 được dự báo còn gặp nhiều khó khăn do tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid - 19. Huyện Diễn Châu đã có những định hướng cụ thể nào để hoàn thành mục tiêu đặt ra, thưa đồng chí?

Mô hình nuôi tôm trên cát của anh Nguyễn Tiến Cường ở xóm 2. xã Diễn Trung (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Thu Huyền

Đồng chí Hà Xuân Quang: Năm 2022, huyện Diễn Châu tiếp tục thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển các lĩnh vực, ngành, sản phẩm. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục tập trung thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo các mục tiêu an sinh và phúc lợi xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu năm 2022 huyện nhà về đích nông thôn mới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!