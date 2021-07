Diễn Châu: Thu giữ hơn 300 rọ lưới bát quái, 5 kích điện 'tận diệt' thủy sản ở xã Diễn Đồng

(Baonghean.vn) - Một tàu cá ở tỉnh Thanh Hóa dùng kích điện đánh bắt cá ở vùng biển Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.

(Baonghean.vn) - Ban Công an thị trấn Con Cuông vừa phối hợp với Công an xã Bồng Khê, Công an huyện Con Cuông bắt giữ 4 đối tượng dùng kích điện vợt cá mang tính tận diệt thủy sinh trên sông Lam.