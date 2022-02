Diễn Châu vận động, tuyên truyền công nhân Công ty TNHH Viet Glory sớm trở lại làm việc

Công ty TNHH VietGlory được thành lập ngày 19/11/2019 theo Giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp có địa chỉ tại Xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện tại có trên 5.000 công nhân làm việc và công ty đang trong quá trình xây dựng giai đoạn 2. Trước đó, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm 2021, công ty này đã xảy ra cuộc đình công của gần 1.400 công nhân lao động. Nguyên nhân của cuộc đình công đến từ những yêu cầu về quyền lợi của người lao động từ trước Tết chưa được giải quyết. Sau khi có sự tham gia của LĐLĐ huyện Diễn Châu trong cuộc đình công này, công ty đã thành lập công đoàn cơ sở vào tháng 3 năm 2021.