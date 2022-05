Điền kinh Nghệ An có thêm VĐV dự SEA Games 31

Ô Thị Nga được sinh ra ở huyện miền núi Nghĩa Đàn, Nghệ An. Dù chỉ mới sinh năm 2001, nhưng Nga đã sớm thể hiện được tài năng của mình ở các cự ly chạy ngắn cá nhân.

Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đến động viên tinh thần cho VĐV Ô Thị Nga (điền kinh) và Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ) trước thềm SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Năm 2020, nữ VĐV Nghĩa Đàn từng giành được Huy chương Đồng ở nội dung 200m cá nhân tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia.

Bà Hà Thị Kim Ánh - Trưởng bộ môn Điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Nghệ An đánh giá: "Ô Thị Nga là một trong những nữ vận động viên điền kinh xuất sắc của Nghệ An ở thời điểm này. Dựa trên các tiêu chí đánh giá về chuyên môn, em ấy luôn thể hiện mình có những tố chất rất đặc biệt. Nếu được chuẩn bị tâm lý vững vàng, rất có thể Nga sẽ đạt thành tích tốt ở kỳ đại hội này".

Đoàn công tác gặp gỡ VĐV Nguyễn Thị My môn cầu mây. Ảnh: NVCC

Nhằm động viên kịp thời các vận động viên ưu tú của tỉnh nhà tham dự SEA Games 31, dịp này đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc sở dẫn đầu đã đến gặp gỡ, tiếp thêm tinh thần cho 5 VĐV Nghệ An dự đại hội.