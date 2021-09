Điện lực Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, nâng cao năng suất lao động

Ứng dụng công nghệ mới



Hiện nay, Công ty Điện lực Nghệ An đã và đang ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào mọi hoạt động, mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

Trung tâm điều khiển xa - Vận hành hệ thống lưới điện Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: PV Công ty đã đưa nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại vào quản lý, vận hành hệ thống điện. Điển hình, 10/15 TBA 110 kV của Công ty được giám sát và điều khiển từ xa (dự kiến đến cuối năm 2021, 15/15 trạm biến áp 110kV sẽ được giám sát và điều khiển từ xa) qua đó giảm được số lượng nhân viên trực vận hành; ứng dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra đường dây sự cố; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chăm sóc khách hàng, sửa chữa điện hotline (sửa chữa điện trên đường dây đang mang tải) để giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng.



Các ứng dụng quản lý mất điện OMS, phần mềm SCADA/EMS/MMS, đăng ký dịch vụ điện trực tuyến, số hóa hợp đồng mua bán điện, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, kết nối đến trung tâm hành chính công, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến… đảm bảo sự công khai, minh bạch cũng như tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận các dịch vụ điện, mang lại hiệu quả cao.

Công ty chủ động tham gia chuyển đổi số một cách toàn diện với quyết tâm cao để góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Triển khai văn phòng điện tử (E-Office).

Đội Hotline (sửa chữa điện trên đường dây đang mang tải) Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện bọc cánh điện ĐZ 22kV dao chéo phía dưới ĐZ 110kV để thay dây chống sét. Ảnh: PV Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc đã sử dụng hệ thống E-Office để giải quyết công việc. Công ty cũng đã triển khai ký số các văn bản điện tử trong đơn vị với kết quả hiện tại là 100% văn bản trong đơn vị lưu hành qua hình thức điện tử.



Tạo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh

Việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa, nâng cao hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

Kết quả này được minh chứng rõ nét qua các con số như: Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Công ty lũy kế 8 tháng năm 2021 là 8,59%, thấp -0,42% so với cùng kỳ năm trước. Công tác sửa chữa điện công nghệ cao Hotline lũy kế 8 tháng năm 2021 thực hiện được 331 phiên làm việc, ước tính giảm được 741 giờ thời gian mất điện cho khách hàng. Năng suất lao động không ngừng được nâng cao, năm 2016 là 1,92 Tr.kWh/lao động, đến năm 2020 đạt 2,673 triệu kWh/lao động và năm 2021 dự kiến đạt 2,91 triệu kWh/lao động.



Trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước nói chung cũng như tỉnh Nghệ An nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với đó là biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, tác động nặng nề đến mọi hoạt động của kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là hết sức cần thiết.



Tháo đấu nhánh rẽ TBA nhựa Tiền Phong bằng phương pháp Hotline tại Khu công nghiệp Nam Cấm, TX Cửa Lò, Nghệ An.

Để hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh việc đầu tư cho công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế, Công ty Điện lực Nghệ An mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các ban, ngành và chính quyền địa phương, sự chia sẻ của người dân, khách hàng, cùng chung tay với ngành Điện khắc phục mọi khó khăn, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cùng nhau xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu, đẹp./.