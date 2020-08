Điện lực Nghệ An tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm sử dụng điện

(Baonghean.vn) - “Cẩm nang sử dụng điện an toàn” do Công ty Điện lực Nghệ An cung cấp cho mọi người một số kiến thức cơ bản về an toàn trong sử đụng điện, một số biện pháp phòng tránh tai nạn về điện và cấp cứu khi người bị điện giật...