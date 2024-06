Xã hội Điện lực Tương Dương xác minh phản ánh tại chương trình trực tiếp của Báo Nghệ An Điện lực Tương Dương đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh thông tin người dân phản ánh.

Tối 19/6, Báo Nghệ An đã phát sóng trực tiếp chương trình “Giải quyết bài toán sử dụng điện mùa cao điểm” với sự tham gia của ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An. Trong suốt chương trình, đã có rất nhiều khán giả, độc giả đặt câu hỏi, tương tác trực tiếp qua số điện thoại hotline và trên các nền tảng số của Báo Nghệ An.

Ông Phạm Văn Nga – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An giải đáp những thắc mắc của khán giả gửi về chương trình livestream trên các nền tảng Báo Nghệ An, tối 19/6. Ảnh: Ngân Hạnh

Đáng chú ý, một khán giả đã gọi tới hotline, phản ánh về việc một số hộ dân tại xã Yên Na, huyện Tương Dương đang phải chi trả tiền điện cao hơn so với mức bình thường, dù những người dân tại khu vực này hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn. Ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã ghi nhận phản ánh và khẳng định sẽ sớm chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vấn đề này.

Ngay trong sáng 20/6, Điện lực Tương Dương đã phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Tương Dương, UBND xã Yên Na và đại diện người dân ở bản Vẽ làm việc tại hiện trường, xác minh phản ánh của người dân. Sau khi xác minh, làm rõ, vấn đề này được giải trình như sau.

Biên bản làm việc tại hiện trường. Ảnh: Ngân Hạnh

Trên thực tế, một số hộ dân tại bản Vẽ và bản Cò Phào (xã Yên Na, huyện Tương Dương) đã được bồi thường tái định cư (theo Quyết định số 690/QĐ-UB ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đợt 1). Tuy nhiên, một số hộ chưa di dời, vẫn đang sinh sống tại đây.

Hiện tại, Điện lực Tương Dương đang tạm cấp điện cho khu vực này theo đề nghị của UBND huyện Tương Dương tại Văn bản số 876/UBND-CT ngày 16/10/2014 về việc tạm cấp điện cho khu vực công trường Thủy điện Bản Vẽ. UBND xã Yên Na đã cử ông Trịnh Văn Quỳnh quản lý điện, thu tiền tại khu vực này.

Biên bản xác nhận tại hiện trường. Ảnh: Ngân Hạnh

21 hộ dân tại bản Vẽ và 60 hộ dân tại bản Cò Phào hiện tại đang được cấp điện với giá bán lẻ điện sinh hoạt được quy định tại Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ dân thì thợ điện đang thu tiền với mức giá chung từ 2.700 - 3.000 đồng/kWh. Trong đơn giá này bao gồm điện tiêu thụ thực tế trên công tơ gia đình, tổn thất trên đường điện và chi phí quản lý vận hành cho thợ điện, vì vậy, có cao hơn mức bình thường.