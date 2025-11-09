Thứ Năm, 11/9/2025
Diện mạo mới, sức hút mới của Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh

Minh Quân 11/09/2025 14:44

Sau thời gian được nâng cấp, Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh khoác lên mình diện mạo mới, với không gian trưng bày sinh động, sắc màu tươi sáng. Các phòng trưng bày cũng được đặt tên mới, trong đó có những phòng thay đổi chủ đề, mang đến cho công chúng góc nhìn đa dạng và hấp dẫn hơn.

Phòng trưng bày số 1
Phòng trưng bày số 1 trước đây được gọi là Phòng khánh tiết. Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
Nhà trưng bày xô viết Nghệ Tĩnh_4
Phòng trưng bày số 1 hiện nay có tên là Phòng Long trọng, với điểm nhấn là bức tường cong màu đỏ, trên đó có chân dung 77 chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Họ là những người nông dân và công nhân đã hợp sức để xây dựng nên bức tường thành của chính quyền cách mạng. Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 2
Phòng trưng bày số 2 trước đây có tên gọi "Những điều kiện trực tiếp dẫn đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09546.jpg
Phòng trưng bày số 2 hiện nay có chủ đề "Phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX". Ảnh: Minh Quân
Phong trưng bày số 3
Phòng trưng bày số 3 trước đây có tên gọi "Quá trình vận động, thành lập Tỉnh Đảng bộ Nghệ -Tĩnh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09548.jpg
Phòng trưng bày số 3 hiện nay có tên là "Những chi bộ Đảng đầu tiên". Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 4
Phòng trưng bày số 4 trước đây có tên gọi "Giới thiệu sa bàn, tranh Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09556.jpg
Phòng trưng bày số 4 hiện nay có tên gọi "Đêm trước của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 5
Phòng trưng bày số 5 trước đây có tên gọi "Diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09549.jpg
Phòng trưng bày số 5 hiện nay có tên gọi "Sự ra đời của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 6
Phòng trưng bày số 6 trước đây có tên gọi "Thành quả của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09552.jpg
Phòng trưng bày số 6 hiện nay có tên gọi "Thành quả của chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931". Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 7
Phòng trưng bày số 7 trước đây có tên gọi "Đấu tranh chống khủng bố để duy trì phong trào cách mạng". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
Nhà trưng bày xô viết Nghệ Tĩnh_2
Phòng trưng bày số 7 hiện nay có tên gọi "Kiên trung bảo vệ thành quả Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 8
Phòng trưng bày số 8 trước đây có tên gọi "Nhà lao Vinh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09555.jpg
Phòng trưng bày số 8 hiện nay vẫn giữ tên gọi "Nhà lao Vinh". Đây là phòng trưng bày duy nhất không thay đổi tên gọi. Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 9
Phòng trưng bày số 9 trước đây có tên gọi "Ảnh hưởng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna09558.jpg
Phòng trưng bày số 9 hiện nay có tên gọi "Âm vang Xô viết Nghệ Tĩnh". Ảnh: Minh Quân
Phòng trưng bày số 10
Phòng trưng bày số 10 trước đây có tên gọi "Một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của V.I. Lênin". Ảnh: Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh
bna_nha-trung-bay-xo-viet-nghe-tinh_1(1).jpg
Phòng trưng bày số 10 hiện nay với tên gọi "Quê hương xứ Nghệ hôm nay" với những hình ảnh về những thành tựu của Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa của 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (nay là Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh) được khởi công từ tháng 12/2024, với thiết kế theo nguyên tắc Bảo tàng học hiện đại, phản ánh được đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Sau 8 tháng thi công, dự án hoàn thành vào dịp kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Điểm nhấn của Nhà trưng bày mới là bố cục được sắp đặt như một bản giao hưởng bằng màu sắc và hình ảnh; nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc, trong đó có các chủ đề “Xiềng xích” - “Giải phóng”, hay những thủ pháp ánh sáng, âm thanh gợi nhịp điệu của đoàn biểu tình năm xưa. Đặc biệt, cách trưng bày chú trọng tôn vinh tinh thần quật khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng, bên cạnh nhiều hiện vật quý, như bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời đề tựa" cho Bảo tàng năm 1964. Công trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng lòng mong mỏi của những người yêu lịch sử, văn hóa và mảnh đất xứ Nghệ, đồng thời trở thành điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung.

