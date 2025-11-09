Diện mạo mới, sức hút mới của Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh

Sau thời gian được nâng cấp, Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh khoác lên mình diện mạo mới, với không gian trưng bày sinh động, sắc màu tươi sáng. Các phòng trưng bày cũng được đặt tên mới, trong đó có những phòng thay đổi chủ đề, mang đến cho công chúng góc nhìn đa dạng và hấp dẫn hơn.

Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (nay là Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh) được khởi công từ tháng 12/2024, với thiết kế theo nguyên tắc Bảo tàng học hiện đại, phản ánh được đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Sau 8 tháng thi công, dự án hoàn thành vào dịp kỷ niệm 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Điểm nhấn của Nhà trưng bày mới là bố cục được sắp đặt như một bản giao hưởng bằng màu sắc và hình ảnh; nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc, trong đó có các chủ đề “Xiềng xích” - “Giải phóng”, hay những thủ pháp ánh sáng, âm thanh gợi nhịp điệu của đoàn biểu tình năm xưa. Đặc biệt, cách trưng bày chú trọng tôn vinh tinh thần quật khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng, bên cạnh nhiều hiện vật quý, như bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời đề tựa" cho Bảo tàng năm 1964. Công trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng lòng mong mỏi của những người yêu lịch sử, văn hóa và mảnh đất xứ Nghệ, đồng thời trở thành điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung.