Diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố nhanh, đảm bảo an toàn lưới điện

Tham gia diễn tập có 195 cán bộ, công nhân của 5 Điện lực: Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Anh Sơn.

Cán bộ, công nhân ngành điện nhanh chóng triển khai phương án khắc phục sự cố giả định. Ảnh: Ngọc Phương

Tình huống giả định được đặt ra: Trưởng ban Chỉ huy PCTT & TKCN của Công ty Điện lực Nghệ An nhận được báo cáo của Tiểu ban chỉ huy PCTT & TKCN Điện lực Đô Lương, Đội quản lý lưới điện cao thế Nghệ An và phòng Công nghệ thông tin về tình hình sự cố đường dây điện ĐZ 971 TG Thượng Sơn, ĐZ 172 E15.11 Thanh Chương - 171 E15.15 Nam Đàn, đứt cáp truyền dẫn trên ĐZ 971 TG Thượng Sơn do mưa bão gây ra.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty đã triệu tập các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT & TKCN để họp phân công nhiệm vụ triển khai phòng chống, khắc phục sự cố theo phương án đã lập. Ngay sau đó các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện một cách kịp thời.



Chương trình diễn tập diễn ra quy mô, bài bản, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những hoạt động trọng tâm được Công ty Điện lực Nghệ An duy trì tổ chức thường niên.

Xử lý sự cố điện giả định trên cao. Ảnh: Ngọc Phương

Hoạt động diễn tập góp phần giúp cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành điện nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và tổ chức xử lý sự cố, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân.