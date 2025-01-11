Thứ Bảy, 1/11/2025
Diễn viên Anh Dũng ra sao sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt?

CTVX01/11/2025 20:21

Giữa thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt, bạn trai cũ của cô là diễn viên Anh Dũng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt khi đã "ở ẩn" hơn một năm qua.

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam đang thu hút sự chú ý của dư luận. Giữa bối cảnh này, cuộc sống của diễn viên Anh Dũng, bạn trai cũ kém cô 14 tuổi, cũng trở thành tâm điểm quan tâm, đặc biệt khi anh đã giữ im lặng trên mạng xã hội trong một thời gian dài.

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 1.
Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh

Diễn viên Anh Dũng 'biến mất' khỏi mạng xã hội

Trong hơn một năm qua, diễn viên Anh Dũng gần như không hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Bài đăng công khai gần nhất của anh là từ ngày 12/6/2024, khi anh tham gia một sự kiện thời trang. Kể từ đó, trang cá nhân của nam diễn viên không có thêm bất kỳ cập nhật nào.

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 5.
Diễn viên Anh Dũng đã ở ẩn trong suốt hơn 1 năm qua

Khi được hỏi về lý do vắng bóng, Anh Dũng từng trả lời trong một bình luận rằng: "Dạo này chán Facebook ạ. Nghỉ mạng xã hội cho khoẻ".

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 6.
Bài đăng gần nhất của anh trên mạng xã hội là từ ngày 12/6/2024

Dấu hiệu rạn nứt và những dòng trạng thái ẩn ý

Trước khi Anh Dũng "ở ẩn", mối quan hệ giữa anh và Trương Ngọc Ánh đã có dấu hiệu rạn nứt từ khoảng tháng 3/2024. Cả hai không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay chia sẻ hình ảnh chung. Trên trang cá nhân, nam diễn viên từng đăng dòng trạng thái tâm trạng: "Đắng cay cuộc đời nuôi ta lớn. Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn".

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 4.
Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 3/2024

Về phía Trương Ngọc Ánh, cô cũng từng đăng tải bài viết ám chỉ tình trạng độc thân, khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đã lặng lẽ chia tay.

Nhìn lại mối tình từng được ngưỡng mộ

Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh công khai mối quan hệ vào đầu năm 2021. Sau khi xác nhận, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Trương Ngọc Ánh từng nhận xét về bạn trai: "Anh Dũng là người hiền lành, biết quan tâm, chăm sóc, quan trọng là cực kỳ nam tính. Anh ấy có đủ mọi thứ tôi cần, người đàn ông 'nói ít làm nhiều'".

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 9.
Đầu năm 2021, Anh Dũng công khai hẹn hò với Trương Ngọc Ánh

Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Thanh trong bộ phim truyền hình "Sống chung với mẹ chồng".

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 10.
Nguyễn Anh Dũng là một diễn viên tài năng của màn ảnh Việt

Thông tin về việc bắt giữ Trương Ngọc Ánh

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh. Cô bị điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các cáo buộc ban đầu cho rằng cô đã tự ý rút tiền từ tài khoản công ty và thực hiện các bút toán giả để che giấu hành vi.

Tình cũ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh ở ẩn hơn 1 năm qua- Ảnh 2.
Cô bị điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

      Diễn viên Anh Dũng ra sao sau khi Trương Ngọc Ánh bị bắt?

