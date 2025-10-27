Diễn viên Bảo Anh: 19 năm chuyên trị vai công an trên màn ảnh Gắn bó với hình tượng người chiến sĩ công an suốt 19 năm, diễn viên Bảo Anh tiếp tục khoác lên mình màu áo xanh trong phim "Lằn ranh" và chia sẻ lý do anh luôn kiên định với vai chính diện.

Hành trình 19 năm và một tình yêu với màu áo xanh

Với gần hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh, diễn viên Bảo Anh đã tạo dựng một dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả qua hình tượng người chiến sĩ công an. Bước sang năm thứ 19 trong sự nghiệp, anh tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong bộ phim chính luận "Lằn ranh", lên sóng VTV1 từ ngày 22/10.

Bảo Anh chia sẻ, mục tiêu lớn nhất của anh là trở thành diễn viên đóng vai công an nhiều nhất Việt Nam. Sức hút của dạng vai này đến từ việc đại diện cho công lý và lẽ phải. "Làm điều xấu rất dễ, làm điều tốt thì khó nên tôi luôn muốn làm điều tốt", anh khẳng định. Nam diễn viên cho biết anh sẵn sàng chọn một vai công an có ít đất diễn hơn thay vì nhận một vai phản diện được mời cùng thời điểm.

Bảo Anh trong vai chiến sĩ công an Quyết Thắng - phim "Lằn ranh" lên sóng VTV1 từ 22/10 tới.

"Lằn ranh" - Thử thách mới với dòng phim chính luận

Trong "Lằn ranh", Bảo Anh vào vai Quyết Thắng, một vai diễn mà anh mô tả là có độ khó cao hơn các phim trước. Do thuộc thể loại chính luận, nhân vật đòi hỏi lời thoại sắc nét, phức tạp và độ chính xác cao trong từng câu chữ. Đây là một bước tiến so với các vai diễn trước đây, dù vẫn chung một màu áo.

Nhìn lại quá khứ, Bảo Anh tiết lộ anh từng từ chối vai công an trong phim "Sinh tử" cách đây 6 năm chỉ sau 5 phút đọc kịch bản. Anh cảm thấy áp lực trước những đoạn thoại dài và tính đấu tranh tâm lý nặng nề của nhân vật. "Thời điểm đó tôi nghĩ có thể mình không làm tốt nên rút lui", anh chia sẻ. Tuy nhiên, với 19 năm kinh nghiệm, giờ đây anh cảm thấy tự tin hơn để đảm nhận những vai diễn đòi hỏi chiều sâu.

Khi khán giả tin rằng anh là công an thật

Việc liên tục xuất hiện trong sắc phục công an đã khiến hình ảnh của Bảo Anh ăn sâu vào tiềm thức của khán giả. Anh cười và cho biết, nhiều người vẫn nghĩ anh là một chiến sĩ công an thực thụ ngoài đời. Sự nhất quán này cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Bảo Anh nói đóng vai công an thì loại trừ các cảnh nóng hay nhạy cảm.

"Bà xã luôn ủng hộ tôi vào vai như thế này vì đóng vai công an gần như loại trừ được cảnh ôm hôn hay nhạy cảm", Bảo Anh nói. Anh cũng cho biết bản thân không hứng thú với các phim tình cảm nhẹ nhàng mà yêu thích những vai diễn có sự đấu trí và yếu tố hành động.

Bảo Anh ngoài đời.

Dù vậy, nam diễn viên cũng úp mở về một dự án đột phá sắp tới. Anh tiết lộ sẽ có một vai diễn hoàn toàn khác, không phải công an, và tin rằng sẽ mang đến bất ngờ lớn cho khán giả ngay trong năm nay.