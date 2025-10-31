Diễn viên Chân Chí Cường đột ngột qua đời ở tuổi 59 Nam diễn viên nổi tiếng với vai Triển Chiêu qua đời tại Thượng Hải. Một ngày trước đó, anh vẫn đăng ảnh vui vẻ trên mạng xã hội, không có dấu hiệu bệnh tật.

Sự ra đi đột ngột gây bàng hoàng

Theo truyền thông quốc tế, diễn viên Chân Chí Cường đã qua đời vào ngày 21/10 tại Thượng Hải, hưởng thọ 59 tuổi. Thông tin này được vợ của nam diễn viên xác nhận qua một bản cáo phó, cho biết anh "đã ra đi thanh thản, chấm dứt mọi ràng buộc với trần thế".

Diễn viên Chân Chí Cường qua đời đột ngột.

Sự ra đi của Chân Chí Cường khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, bởi trước đó anh không hề có dấu hiệu bệnh tật. Gia đình cho biết hậu sự sẽ được tổ chức đơn giản và ấm cúng, thông tin chi tiết về lễ tang sẽ được thông báo sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Những hoạt động cuối cùng trên mạng xã hội

Chỉ một ngày trước khi qua đời, vào ngày 20/10, Chân Chí Cường vẫn hoạt động trên mạng xã hội. Anh đã đăng tải hình ảnh đang thưởng thức đồ ăn trong phòng chờ VIP của sân bay. Trước đó, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy một cuộc sống năng động và lạc quan.

Trước khi qua đời, Chân Chí Cường vẫn hoạt động đều đặn mạng xã hội. Anh tỏ ra tươi tắn, khỏe mạnh.

Vào ngày 10/10, anh đăng ảnh chơi golf với vẻ ngoài phong độ, làn da hồng hào và còn chia sẻ dòng trạng thái: "Hạnh phúc khi được tận hưởng mỗi ngày". Ngoài ra, các video anh nấu ăn tại nhà hay say mê chơi trống điện tử cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Trang HK01 nhận xét: “Cuộc sống của anh xoay quanh việc chơi thể thao, thưởng thức những món ăn ngon và nghe nhạc. Anh dường như đang sống một cuộc sống vô tư lự”.

Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên chưa được tiết lộ.

Hiện tại, gia đình chưa công bố nguyên nhân chính thức về cái chết của nam diễn viên. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng anh có thể đã gặp cơn đau tim đột ngột sau khi chơi golf quá sức và không qua khỏi dù đã được đưa đi cấp cứu.

Sự nghiệp và danh xưng "Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh"

Chân Chí Cường sinh năm 1966, xuất thân là một vận động viên Taekwondo và từng đại diện cho Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu quốc tế. Anh bén duyên với nghệ thuật khi được mời vào vai Triển Chiêu trong hai phần phim "Bích huyết Thanh Thiên Dương gia tướng" và "Bích huyết Thanh Thiên trân châu kỳ" do đài ATV sản xuất. Vai diễn này đã giúp anh được mệnh danh là "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh".

Những vai diễn cuối cùng trên màn ảnh của Chân Chí Cường.

Sở hữu ngoại hình và tài năng, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh khác như "Nhạc Phi truyện", "Tuyết hoa thần kiếm", "Kẻ thắng làm vua", và "Cuộc chiến thế kỷ".

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không đạt được thành công như kỳ vọng so với các diễn viên khác cũng từng đóng vai Triển Chiêu như Hà Gia Kính hay Tiêu Ân Tuấn. Cuộc sống của Chân Chí Cường khá vất vả, anh từng tự nhận mình là "Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh". Những năm cuối đời, anh phải làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm cả bán hàng qua livestream và biểu diễn tại các sự kiện nhỏ để trang trải cuộc sống.