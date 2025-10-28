Diễn viên Hứa Thiệu Hùng nhập viện, tình hình sức khỏe nghiêm trọng Nam diễn viên gạo cội của TVB Hứa Thiệu Hùng, 76 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện ở Hong Kong trong tình trạng nguy kịch, khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng và đến thăm.

Tình hình sức khỏe của nam diễn viên gạo cội

Ngày 27/10, truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Hứa Thiệu Hùng, 76 tuổi, đã nhập viện và đang được điều trị tích cực sau khi đột ngột lâm bệnh nặng. Theo các nguồn tin, tình hình sức khỏe của ông được cho là rất nghiêm trọng.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp thân thiết trong làng giải trí đã nhanh chóng đến bệnh viện để thăm hỏi. Trong số đó có sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Lại Chí San, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ, cùng các nhà sản xuất nổi tiếng Văn Vĩ Hồng và Lâm Chí Hoa.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua các vai phụ đặc sắc.

Sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 5 thập kỷ

Hứa Thiệu Hùng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1972 sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ của đài ATV. Sau đó, ông chuyển sang làm việc cho TVB và trở thành một trong những diễn viên phụ quen thuộc và được yêu mến nhất màn ảnh Hong Kong.

Trong suốt hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, ông đã góp mặt trong hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh. Dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ, Hứa Thiệu Hùng luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các tác phẩm nổi bật như Sứ đồ hành giả, Macau Phong Vân, và Huyết Chiến.

Cuộc sống đời tư và gia thế ít người biết

Mặc dù là một diễn viên chuyên trị vai phụ, Hứa Thiệu Hùng có một cuộc sống sung túc nhờ vào gia thế quyền quý. Gia đình ông có truyền thống kinh doanh trong ngành trang sức và là một trong những gia tộc lớn tại Hong Kong.

Hứa Thiệu Hùng trong hôn lễ của con gái.

Những năm gần đây, ông đã cùng vợ và con gái chuyển đến Singapore sinh sống để tận hưởng cuộc sống yên bình. Dù vậy, ông vẫn thường xuyên trở về Hong Kong để tham gia các dự án phim ảnh và kết nối với người hâm mộ qua các video trên YouTube. Chỉ một tuần trước khi nhập viện, ông và con gái vẫn còn đăng tải video vui vẻ chơi game cùng nhau, khiến tin tức về sức khỏe của ông càng gây bất ngờ cho công chúng.