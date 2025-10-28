Diễn viên 'Mưa đỏ' Đình Khang tái xuất trong phim hài mới Sau vai diễn chiến sĩ trong bom tấn 'Mưa đỏ', Đình Khang sẽ vào vai một chàng trai miền Tây trong phim hài 'Cưới vợ cho cha', đóng cùng dàn diễn viên gạo cội NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu.

Sự trở lại với tạo hình khác biệt

Diễn viên Đình Khang, người thủ vai chiến sĩ Tú trong bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam "Mưa đỏ", sẽ sớm tái ngộ khán giả trong một dự án điện ảnh mới mang tên "Cưới vợ cho cha". Trong phim, anh xuất hiện với tạo hình hoàn toàn khác biệt, hứa hẹn mang đến một vai diễn đột phá.

Đình Khang đảm nhiệm vai Tú trong bom tấn "Mưa đỏ".

Trong "Cưới vợ cho cha", Đình Khang vào vai Khang Khùng, một chàng trai tốt tính và là con trai của nhân vật chính do NSƯT Hữu Châu đảm nhận. Vai diễn này đánh dấu sự thay đổi lớn về hình tượng của Đình Khang, từ một người lính nghiêm nghị sang một nhân vật hài hước, gần gũi.

Tạo hình của nhân vật Đình Khang trong "Cưới vợ cho cha".

Dàn diễn viên gạo cội và bối cảnh miền Tây

"Cưới vợ cho cha" quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, nổi bật là NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu. NSƯT Hữu Châu vào vai ông Sáu Sếu, chủ một quán cà phê nhỏ ở xóm Hai Cây Dzú, người một mình nuôi con trai (Đình Khang) khôn lớn sau khi vợ mất.

NSND Hồng Vân hóa thân thành bà Hai Hành, một nhân vật quan trọng tại quán cà phê của ông Sáu. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ gạo cội được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn tương tác duyên dáng và hài hước, mang đậm không khí miền Tây sông nước.

NSND Hồng Vân nhí nhảnh trong phim.

Nội dung phim và lịch phát hành

Nội dung phim xoay quanh mâu thuẫn giữa hai cha con ông Sáu Sếu. Sau khi nuôi con trai học xong đại học và trở thành kỹ sư trên thành phố, mong muốn lớn nhất của ông là con trai sẽ thành gia lập thất. Tuy nhiên, chính điều này lại là nguồn cơn gây ra những xung đột dở khóc dở cười.

Ngoài các diễn viên chính, bộ phim còn có sự tham gia của Trương Minh Thảo và Thuý Diễm. "Cưới vợ cho cha" dự kiến ra rạp trên toàn quốc từ ngày 21/11/2025.

Cập nhật về phim "Mưa đỏ"

Liên quan đến bộ phim "Mưa đỏ", nhà sản xuất đã thông báo về việc chiếu miễn phí bộ phim sau gần một tháng rời rạp. Trước đó, tác phẩm này đã đạt doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng, trở thành một hiện tượng của điện ảnh Việt Nam.