Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 4/5/2013

(Baonghean.vn) - Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII năm 2023 - khu vực IV diễn ra tại Nghệ An. Đơn vị đăng cai tổ chức là Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho sự kiện này.