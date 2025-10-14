Kinh tế Điều chỉnh lãi suất cho vay ưu đãi Chương trình cho vay Nhà ở xã hội Theo Nghị định số 261/2025 có hiệu lực từ ngày 10/10, lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 5,4%/năm, giảm so với mức 6,6%/năm theo Nghị định 100/2024.

Giảm lãi suất cho vay ưu đãi

Ngày 10/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chính thức được quy định là 5,4%/năm. Ngoài ra, đối với các khoản vay đã ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng CSXH trước ngày 10/10/2025 thì được điều chỉnh Hợp đồng tín dụng để áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm cho dư nợ gốc thực tế, dư nợ gốc bị quá hạn (nếu có).

Việc giảm lãi suất cho vay ưu đãi Nhà ở xã hội là một bước đi mạnh mẽ, cụ thể hóa quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp và đảm bảo an sinh xã hội. Quy định cho phép điều chỉnh các khoản vay cũ cũng thể hiện tính nhân văn, công bằng và khuyến khích người dân mạnh dạn vay mua nhà ở xã hội.

Chính sách tín dụng mới này, kết hợp với các cơ chế đặc thù về đất đai và nguồn vốn được quy định tại Nghị quyết 201/2025/QH15, tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, vừa tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, vừa tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người mua nhà.

Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội với mục đích nhằm hỗ trợ các đối tượng như: Người có công với Cách mạng thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp tại đô thị; Công nhân, Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; Cán bộ, công chức, viên chức; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo, tại khu vực nông thôn, khu vực đô thị, khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tại biến đổi khí hậu.

Mục đích cho vay: Chính sách áp dụng cho các khoản vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; hoặc xây dựng/cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Nâng mức trần thu nhập xét mua, thuê mua nhà ở xã hội

Thời gian qua, hệ thống Ngân hàng CSXH tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chương trình cho vay nhà ở xã hội theo đến mọi người dân để biết và tiếp cận khi có nhu cầu. Đồng thời, tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các xã, thị trấn, đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn; trên cơ sở đó tiến hành bình xét, giải ngân cho khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, bảo đảm công khai, đúng quy định. Tổng dư nợ cho vay đến nay đạt trên 19.526 tỷ đồng với 50.328 khách hàng có dư nợ.

Tại Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2025 nguồn vốn được giao tăng thêm 30 tỷ đồng, cùng với nguồn vốn từ thu hồi nợ, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân cho vay trên 96 tỷ đồng cho 175 khách hàng. Tổng dự nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội đến 30/09/2025 đạt 485 tỷ đồng với 1.371 khách hàng còn dư nợ.

Khu ký túc xá của Công ty Luxshare ICT xây dựng cho người lao động ở tại KCN VSIP. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Như vậy, lũy kế từ khi triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội đến nay trên địa bàn Nghệ An, Ngân hàng CSXH tỉnh đã cho vay trên 722 tỷ đồng (doanh số thu nợ hơn 237 tỷ đồng), nguồn vốn này giúp cho khách hàng phục vụ xây mới, cải tạo, mua 1.742 căn nhà.

Đại diện Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Nghệ An cho biết: Theo nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mức lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chính thức được quy định là 5,4%/năm áp dụng cho cả khách hàng vay mới lẫn khách hàng đã vay vốn từ trước ngày 10/10/2025 hiện đang còn dư nợ.

Cũng theo Nghị định này, các đối tượng thu nhập thấp có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội cũng được nâng mức thu nhập tối đa khi xét duyệt so với trước, cụ thể: thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng đối với người độc thân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng tăng, nhất là tại các đô thị lớn, Nghị định 261/2025/NĐ-CP, chính thức nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội được xem là động thái mạnh mẽ của Chính phủ. Quy định mới được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, đồng thời tạo cú hích cho chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc.