Điều chuyển kế hoạch vốn, tăng tốc giải ngân đầu tư công ở Nghệ An

Nhiều đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân trên 50%

Những tháng cuối năm là giai đoạn “nước rút” để các cấp, ngành, đơn vị, địa phương hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, tính đến giữa tháng 8/2023, đã có nhiều đơn vị, chủ đầu tư giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn đầu tư công, bao gồm 4 huyện: Nam Đàn (66,39%), Tân Kỳ (61,23%), Đô Lương (56,57%), Thanh Chương (51,35%); và 20 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện).

Trong đó, một số đơn vị có số vốn lớn như: Công an tỉnh (94,45%), Bệnh viện Y học cổ truyền (88,67%), Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An (75,16%), Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An (71,16%), Sở Giao thông Vận tải (66,27%), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (51,57%)...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai thi công Dự án Đường ven biển vào tháng 3/2023. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Toàn tỉnh, tính đến giữa tháng 8/2023, tổng vốn đầu tư công tập trung của tỉnh đã giải ngân 2.438,538 tỷ đồng, đạt 34,18% kế hoạch. Trong đó, nguồn đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 2.011,435 tỷ đồng, đạt 36,02% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (33,37%) với 3 nguồn giải ngân đạt khá, bao gồm: nguồn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (66,46%); nguồn ngân sách địa phương (43,98%); nguồn ngân sách Trung ương - vốn trong nước (37,72%).

Để tăng tốc tiến độ giải ngân đầu tư công, hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95%, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh nhìn nhận những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, hội nghị cũng đã đưa ra những biện pháp “mạnh” nhằm giúp các đơn vị, chủ đầu tư đặt kế hoạch giải ngân các nguồn vốn. Trong đó, có việc tiếp tục điều chỉnh, điều chuyển nguồn vốn, điều chuyển chủ đầu tư để tăng tính khả thi giải ngân của dự án.

Kiên quyết điều chỉnh, điều chuyển vốn, chủ đầu tư

Thực hiện điều chuyển, điều chỉnh vốn, trong tháng 7/2023, lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương đối với 6 dự án có tổng số vốn 74,347 tỷ đồng, gồm: Dự án đường giao thông từ bản Phà Khảo, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương đến Cột mốc 390; Dự án Đầu tư nâng cao năng lực đo lường và thử nghiệm cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An; Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2); Dự án xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước dọc đường Lê Nin, phường Trường Thi (TP. Vinh); Dự án trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND các xã: Yên Thắng, Xiêng My, Tam Hợp, Hữu Khuông, Nhôn Mai và Mai Sơn (Tương Dương); Dự án xây dựng hạ tầng cho chuyển đổi số tỉnh Nghệ An.

Quy hoạch Đại lộ Vinh – Cửa Lò trở thành trục phát triển trọng điểm của TP. Vinh. Ảnh phối cảnh

Hơn 74 tỷ đồng giảm từ 6 dự án trên được rót bổ sung cho 3 dự án gồm: đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) được tăng thêm 48,347 tỷ đồng, đưa tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho dự án này năm 2023 đạt 98,347 tỷ đồng.

Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, huyện Thanh Chương được bổ sung thêm 15 tỷ đồng, như vậy, tổng vốn đầu tư công ngân sách địa phương cho dự án này năm 2023 đạt 70 tỷ đồng. 11 tỷ đồng còn lại được bố trí cho cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 539C đoạn Km7 – Km16+50.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục giao các sở , ngành rà soát để điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để tham mưu điều chỉnh vốn; các trường hợp điều chỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì tham mưu điều chỉnh ngay khi cần thiết. Các trường hợp điều chỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh thì từ tháng 9/2023 sẽ liên tục rà soát hàng tháng, báo cáo HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp chuyên đề để điều chỉnh kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Đối với các dự án có kết cấu phức tạp, có giá trị lớn nhưng năng lực của chủ đầu tư không đáp ứng được yêu cầu làm chậm tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu đề xuất chuyển chủ đầu tư cho các ban quản lý chuyên ngành để đảm bảo thực hiện dự án có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trước mắt, điều chuyển chủ đầu tư Dự án đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương từ UBND huyện Tương Dương sang Sở Giao thông Vận tải để kịp thời triển khai, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân, các đơn vị thi công cũng gấp rút đảm bảo bàn giao công trình đúng kế hoạch, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Ảnh: Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Ảnh tư liệu Q.A

Còn đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, để đẩy nhanh giải ngân các dự án, UBND tỉnh khẳng định sẽ thực hiện nhiều nhóm giải pháp quyết liệt hơn. Trong đó, có việc rà soát, ban hành các văn bản còn thiếu thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để hoàn thành trước quý IV/2023. Giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện tăng cường nắm bắt tiến độ triển khai từng dự án cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia là căn cứ, tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm; kịp thời thay thế, điều chuyển, bố trí bổ sung cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu giúp việc thực hiện các Chương trình MTQG.

Với quan điểm xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 418-NQ/BCSĐ ngày 31/7/2023 về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025.