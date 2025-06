Xã hội Điều đặc biệt sau thước phim về du lịch Nghệ An Với 5 phút 27 giây, những thước phim trong TVC “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại” không chỉ đơn thuần giới thiệu một điểm đến du lịch. Đó là hành trình cảm xúc, là bức tranh sống động với những trải nghiệm đa giác quan, được xây dựng bằng tình yêu, sự tận tụy của những người làm nghề, và cả những rung động rất đỗi chân thành của ekip với mảnh đất Nghệ An.

Nội dung và kỹ thuật: Diệp Thanh - Ngày xuất bản: 12/6/2025

"Nghệ An – Vùng đất huyền thoại"

Lần đầu tiên xem TVC (phim quảng cáo) “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại”, tôi và rất nhiều người khác, đều bất ngờ và xúc động. Những thước phim về mảnh đất Nghệ An trong sản phẩm này hiện lên như một tác phẩm điện ảnh, chỉn chu đến từng chi tiết, sáng tạo trong từng góc máy, cảm xúc trong từng chuyển động… Với 5 phút 27 giây, Nghệ An đã hiện lên chân thực, sinh động và cảm xúc với đầy đủ tất cả những địa danh nổi bật nhất, những trải nghiệm đặc trưng nhất, những ấn tượng sâu sắc nhất.

TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại" - Clip: NAPC

Đó là miền quê giản dị những nếp nhà tranh gắn liền với cuộc đời vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, những di tích lịch sử gắn liền với các danh nhân kiệt xuất, là Vườn Quốc gia Pù Mát với những thác nước mộng mơ, những cánh đồng lúa non xanh thẳng cánh cò bay, những rừng săng lẻ hùng vĩ, những bãi biển xanh ngắt, những trải nghiệm độc đáo…

Một số cảnh phim trong TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại".

Không chỉ cảm nhận vẻ đẹp bằng hình ảnh, TVC còn đưa người xem khám phá vùng đất huyền thoại này bằng âm thanh. Đó là giọng Nghệ trầm ấm, hào sảng, đó là những nụ cười hồn nhiên, là lao xao nhịp sống phố - chợ, là âm thanh rì rào sóng vỗ, là tiếng chuông chùa tỉnh thức, là những làn điệu dân ca ví giặm, những nhạc cụ dân tộc… Và tất nhiên, không thể thiếu kho tàng ẩm thực với nhiều món “tiến vua” hấp dẫn và menu những món ăn đường phố đa dạng.

Không đơn thuần chuyển tải hình ảnh, thông tin, âm thanh, sản phẩm quảng bá du lịch này còn khiến người ta muốn xem đi xem lại nhiều lần, muốn có mặt ngay ở vùng đất Nghệ An để chứng kiến và trải nghiệm. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà chị Ngô Thị Trà Giang – Phó Trưởng phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An, kỳ vọng khi đặt hàng Vietpictures thực hiện.

Một số cảnh phim trong TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại".

Chị Giang chia sẻ: “Là một người đam mê du lịch, tôi cho rằng một TVC thành công là khi nó khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải tò mò, khao khát được đến địa điểm được nhắc đến trong clip. Ấp ủ, nung nấu mãi, tôi quyết định tham mưu ban lãnh đạo trung tâm đầu tư một khoản kinh phí lớn để thực hiện sản phẩm này. Sau khi được phê duyệt ý tưởng, tôi đã chọn đơn vị thực hiện là một công ty chuyên thực hiện các clip về du lịch Việt Nam của VTV, trụ sở ở Hà Nội. Những sản phẩm trước đó của họ thật sự rất xuất sắc và sự xuất sắc, chuyên nghiệp đó tiếp tục được chứng minh khi họ thực hiện sản phẩm “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại”. Dựa trên ý tưởng và mong muốn của chúng tôi, họ đã làm nên một sản phẩm khiến chúng tôi vô cùng hài lòng, gần như không phải chỉnh sửa gì nhiều. Cũng từ đó, chúng tôi tiếp tục giữ kết nối với nhau để thực hiện những sản phẩm sau này”.

Nhắc lại, chị Giang vẫn còn vẹn nguyên những xúc động khi chia sẻ về những đáng yêu, đẹp đẽ về chiếc TVC mà mình đã góp sức xây dựng. Sản phẩm này đã được quảng bá, trình chiếu ở rất nhiều diễn đàn du lịch trong nước và quốc tế. Thậm chí, đã từng được Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines đồng ý phát sóng 30' trên các chuyến bay.

"Nghệ An - Vùng đất huyền thoại" được sử dụng nhằm thu hút du khách đến với Nghệ An.

Dù được hoàn thành năm 2021 nhưng dữ liệu của TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại" vẫn tiếp tục sứ mệnh quảng bá du lịch Nghệ An tại các hội chợ thương mại, hội nghị du lịch... Gần đây nhất, clip tiếp tục được xin phép để sử dụng trong dự án khởi nghiệp SpaceStamp của các bạn trẻ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thành công của “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại” không chỉ đến từ những giá trị vốn có của Nghệ An, mà còn đến từ những con người đã trực tiếp tạo ra nó - một “Dream team” (đội nhóm trong mơ).

"Dream team" và quê hương thứ 2

Người trực tiếp phụ trách thực hiện TVC “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại” là Nguyễn Phương Nhiên - cô gái Bắc Ninh sinh năm 1993, hiện là biên tập viên của phòng phim tài liệu, Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiên có một mối duyên đặc biệt với Nghệ An, như thể vùng đất ấy đã lựa chọn cô từ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội học đại học.

Để có được những thước phim tuyệt vời nhất về Nghệ An, cả ekip đã rất nỗ lực. Ảnh: NVCC

“Từ hồi còn là sinh viên tôi đã đặc biệt có cảm tình với Nghệ An rồi. Hồi đó, xóm trọ của tôi toàn người Nghệ An – các anh chị vừa tốt tính, vừa gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp đại học và có cơ hội làm việc tại Vietpictures, mối lương duyên của tôi với Nghệ An tiếp tục được “dệt” bằng những chuyến công tác, những thước phim. Chuyến đi nào cũng đáng yêu, đáng nhớ. Rất nhiều lần “tác nghiệp bất ngờ”, chúng tôi không có kế hoạch, cứ thế vào nhà dân để ghi hình, nhưng lần nào cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình. Không ở đâu người dân lại dễ mến, đáng yêu như vậy. Chồng tôi – người từng thực hiện nhiều TVC cho Nghệ An, cũng yêu Nghệ An như đó là quê hương thứ 2 vậy. Anh còn bảo rằng, nếu được sinh ra lần nữa, anh muốn được sinh ra ở Nghệ An”.

Một số cảnh phim trong TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại".

Và vì thế, với Nhiên, “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại” không đơn thuần là một sản phẩm quảng bá, mà còn là hành trình tích lũy tình cảm, kiến thức và trải nghiệm sâu sắc về vùng đất này. Sản phẩm là “trái ngọt” của 3 chuyến đi quay chính thức được thực hiện trong nhiều tháng trời, cùng kho tư liệu được tích lũy từ hơn 20 chuyến đi trước đó. Cả ekip đã chăm chút từng khung hình, tận dụng những trải nghiệm và làm hết sức trong khả năng của mình.

“Lần nào xem lại những thước phim được thực hiện ở Nghệ An thời điểm đó, mũi tôi cũng cay cay. Không chỉ bởi nó đẹp, nó đáng yêu, mà còn bởi nó làm tôi nhớ lại chúng tôi đã sống hết mình vì đam mê và công việc như thế nào. Chúng tôi hăm hở đi từ Hà Nội về Quỳnh Lưu trong đêm và chạy thẳng ra biển để kịp bắt được cảnh ánh nắng bình minh, anh quay phim Vũ Quang Nam sẵn sàng thức cả đêm để có vài giây time-lapse quý giá, bạn Hoàng Linh luôn hết mình, sẵn sàng lăn xả, bạn MC chẳng ngại thực hiện cảnh quay bơi giữa mùa Đông mà không một lời kêu ca… Tôi đã có một "dream team" tuyệt vời để cùng làm nên một sản phẩm đáng tự hào” – Nhiên trải lòng.

Một số cảnh phim trong TVC "Nghệ An - Vùng đất huyền thoại".

Thành công của “Nghệ An – Vùng đất huyền thoại” có sự đóng góp quan trọng của nhân vật dẫn dắt, trải nghiệm - Daniel Jones - một “chàng Tây” đến từ nước Anh. Chia sẻ về những kỷ niệm khi thực hiện clip giới thiệu du lịch Nghệ An, Daniel thổ lộ: “Đó là lần đầu tiên tôi đến Nghệ An, và Nghệ An cũng là tỉnh miền Trung đầu tiên tôi đặt chân đến, sau 4 năm ở Việt Nam. Cũng như mọi người, tôi đặc biệt ấn tượng với con người Nghệ An, họ hồn hậu, thân thiện, quan tâm và sẵn sàng chia sẻ. Cảnh đẹp và ẩm thực cũng là những điều tuyệt vời khiến tôi yêu mảnh đất Nghệ An. Dọc đường đi có nhiều cảnh đẹp đến mức chúng tôi thường xuyên phải dừng lại để chụp, nên thời gian di chuyển đội lên rất nhiều, pin điện thoại và máy ảnh cũng hết rất nhanh”.

Cho rằng Nghệ An giống như một Việt Nam thu nhỏ với đa dạng trải nghiệm, Daniel khẳng định: “Nghệ An là một trong những lý do khiến tôi thêm chắc chắn về quyết định gắn bó hết cuộc đời mình ở Việt Nam”.