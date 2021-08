Điều động hơn 100 nữ cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các điểm chốt ở TP. Vinh

Từ 0h ngày 23/8/2021, tỉnh Nghệ An triển khai bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, các hoạt động được siết chặt hơn để lực lượng chức năng tiến hành bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.



Công an tỉnh Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ chiến sĩ (trong đó có gần 50 đồng chí là lãnh đạo các phòng và hơn 100 nữ cán bộ chiến sĩ) để thành lập mới 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh. Mỗi chốt bố trí ít nhất 09 đồng chí do 01 đồng chí lãnh đạo phòng hoặc chỉ huy cấp đội làm Tổ trưởng.

Một nữ cán bộ Công an Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tại một điểm chốt ở thành phố Vinh vào sáng 23/8/2021. Ảnh: Bình Minh Nhiệm vụ các chốt kiểm soát là thực hiện tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân và xử lý các hành vi vi phạm.



Ngoài ra, vẫn tiếp tục duy trì 43 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn thành phố (được thiết lập từ ngày 17/8/2021 khi TP Vinh áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).