Điều ít biết về người phụ nữ được Quang Dũng báo hiếu cả biệt thự 400 tỷ đồng

Trong thời gian còn nợ tiền, vợ chồng Trí liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến, đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc phải trả nợ. Do quá lo sợ, Trí tự tìm tòi, tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân của hai vợ chồng đến số máy đường dây nóng Bộ Công an.

(Baonghean.vn) - Ngày 3/6 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%.

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ gặp mặt và tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games 32 và các giải quốc tế năm 2023.

Từ ngày 1/7, Bộ Công an sẽ thí điểm biển số định danh dành cho ôtô. Như vậy, chủ phương tiện có thể giữ lại biển số đẹp khi bán xe.

(Baonghean.vn)- Phạm vi của Chương trình là các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên phù hợp cho việc nuôi trồng, phát triển sâm Việt Nam, gồm các tỉnh: Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

(Baonghean.vn) - Mỗi tác phẩm tranh cổ động là một thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên do đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).

(Baonghean.vn) - Tiền vệ 18 tuổi Nguyễn An Khánh (người Đô Lương, Nghệ An) đang là thành viên của U18 Cộng hòa Séc, được huấn luyện Philippe Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Ngày 2/6, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND (kỳ họp giữa năm) tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu.

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện.

(Baonghean.vn) - Sau hơn 1 tuần được các bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An kịp thời phẫu thuật nối thành công, bàn tay đứt lìa của bệnh nhân L.T.T. (18 tuổi) đang dần “hồi sinh”; sức khỏe tiến triển tốt.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng trong ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn do đối tượng Thái Thanh Minh (SN 1963), trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh cầm đầu.