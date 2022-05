Điều tra nguyên nhân người đàn ông chết bất thường trong xe ô tô

Phát hiện người đàn ông tử vong trong xe ô tô bên vệ đường (Baonghean.vn) - Sáng 23/5, Công an xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn cho biết, vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong xe ô tô bên vệ đường thuộc xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành.

Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, hiện đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong xe được người dân trình báo vào tối 21/5.

Theo đó, khoảng 19h30 tối 21/5, Công an xã nhận được nguồn tin có chiếc xe ô tô màu đỏ BKS: 37A - 908.43 đậu bên đường, không di chuyển đã lâu. Công an có mặt tại hiện trường mở cửa thì phát hiện nam lái xe đã tử vong bất thường.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.B (SN 1979), trú tại xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Theo thông tin từ người vợ: Vào 17h ngày 21/5, anh B. trên đường điều khiển xe ô tô từ ngân hàng về có gọi điện cho vợ nói anh đã rút tiền và đang trên đường về cùng 2 người bạn.



Tuy nhiên, không hiểu sao khi xe lên hết dốc cao xã Nghĩa Tiến thì rẽ vào nhà máy may, đến đoạn đường vắng thuộc xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, xe dừng lại bên vệ đường.

Cũng theo thông tin từ người vợ: Anh B. báo cho vợ, trên xe có 2 người nữa cùng đi, nhưng sau đó thì không có mặt tại hiện trường. Điều đáng nói, nạn nhân tử vong và có vết hằn trên cổ.

Được biết, anh B. có vợ và 2 con nhỏ, làm nhiều nghề, trong đó có hoạt động lĩnh vực tín dụng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Anh