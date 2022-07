Điều tra vụ án mạng khiến 4 người thương vong lúc rạng sáng

(Baonghean.vn) - Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 4h sáng khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Sáng 12/7, chính quyền xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là chị H.T.H (SN 1987), trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, đối tượng Lương Văn Thảo (sinh năm 1983, trú cùng xóm với nạn nhân) chạy sang nhà anh L.V.V (chú của Thảo) gõ cửa.

Anh V vừa mở cửa thì Thảo xông vào nhà dùng dao chém anh V bị thương nặng. Sau đó, tên Thảo chạy sang nhà anh V.C.K thấy chị H.T.H nằm ngủ cùng con gái trên giường ở nhà ngang thì chém loạn xạ làm chị H gục tại chỗ. Tên Thảo tiếp tục chạy sang phòng khác chém anh K bị thương.

Sau đó, tên Thảo tiếp tục lao vào nhà anh V.V.T (là công an viên của xóm) chém bị thương vợ anh T. Nghe tiếng kêu cứu, anh T và người dân đã khống chế được tên Thảo.

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên chị H được xác định đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Thái, Công an huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân./.