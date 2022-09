Điều tra vụ gửi con 3 tuổi đi chữa bệnh bất ngờ nhận về hũ tro cốt

Chiều 12/9, Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra vụ một gia đình ở Thừa Thiên Huế gửi con 3 tuổi vào Lâm Đồng chữa bệnh nhưng nhận về hũ tro cốt.

Theo trình báo, ngày 3/3/2022, gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa, trú phường Phú Nhuận, TP. Huế (Thừa Thiên Huế) đưa con trai là cháu Nguyễn Lâm Minh Quân (3 tuổi) vào TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) và bàn giao cho ông Lê Minh Quang (25 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP. Huế để chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ. Sau đó, ông Quang đưa cháu Quân về nhà trọ của mình ở phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc để chăm sóc và điều trị.

Đến ngày 25/3/2022, cháu Quân chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà trọ của ông Quang. Ông Quang đã thiêu xác của cháu Quân rồi bỏ tro cốt vào hũ sành đem ra TP. Huế giao cho ông Nghĩa và thông báo là cháu Quân bị chết do mắc Covid-19. Nghi ngờ ông Quang có hành vi xâm hại dẫn đến cháu Quân chết, ông Nghĩa viết đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế.

Ngày 31/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế đã chuyển đơn tố giác tội phạm và kèm tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 16/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Theo Đại tá Đinh Xuân Huy, sở dĩ có chuyện tạm đình chỉ giải quyết do phải thực hiện theo thủ tục tố tụng (có quy định thời hạn). Tuy nhiên, công an vẫn tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan và khi có kết quả giám định sẽ tiến hành phục hồi điều tra ngay