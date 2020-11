Ngày 15/11, Thượng tá Nguyễn Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương xác minh, điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 14/11, một nhóm khoảng 10 người đến nhà anh Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi) tại ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, để tìm chị Lương Thị Khánh V. (31 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành).

Khi đến nơi, nhóm người này thấy trong nhà có vài người đang ngồi chơi nên gọi anh Ấn ra để hỏi chuyện nhưng anh Ấn không ra.

Cả nhóm xông vào nhà, hỏi chuyện một lúc thì phát sinh cự cãi.

Một người trong nhóm móc ra một vật giống súng để bắn anh Ấn và những người đang có mặt tại nhà anh Ấn rồi bỏ đi.

Hậu quả, anh Ấn cùng 2 người khác là Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) và Phan Văn Ngọc Thạch (33 tuổi, ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước) bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo xác minh bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ mâu thuẫn trên là do gia đình chị Lương Thị Khánh V. không đồng ý cho chị V. đến sống cùng với anh Ấn nhưng chị V. cãi lời và không về nhà.

Ngày 14/11, người thân của chị V. đến nhờ một người tên Nguyễn Văn Công (23 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng đi với một số người khác tìm đến nhà anh Ấn để tìm kiếm và kêu chị V. về thì xảy ra cự cãi và nổ súng.

Lực lượng Công an thu giữ 5 vỏ đạn cao su tại hiện trường và đang tiếp tục xác minh, điều tra./.