Điều tra, xử lý các đối tượng đập phá máy bán hàng tự động tại TP Vinh

Liên tiếp các vi phạm



Mới đây nhất, thông qua hệ thống camera ghi lại, vào khoảng 2h sáng 23/3/2022, tại máy bán hàng tự động đặt gần điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Hà Huy Tập (điểm đối diện Bệnh viện Nội tiết) có 4 đối tượng ở lứa tuổi thanh, thiếu niên đã dùng các vật dụng là thanh sắt dài, cà lê… bổ liên tục vào mặt kính của tủ bán hàng. Sau khi đập phá, nhóm 4 thanh, thiếu niên đã lấy các loại nước giải khát trong tủ cho vào thùng nhựa chuẩn bị sẵn để bê đi nơi khác, sau đó lại quay trở lại tiếp tục đập phá và lấy hết số hàng còn sót lại.

Các đối tượng đập phá, trộm tài sản ở máy bán hàng tự động trên đường Nguyễn Trãi (điểm đối diện Bệnh viện Nội tiết) vào khoảng 2h sáng 23/3/2022. Clip: Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM cung cấp

Có mặt tại đây sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhận thấy toàn bộ mặt kính phía trước của máy bán hàng bị hư hỏng hoàn toàn, các mặt hàng trong tủ đã bị lấy sạch. Không ít người chờ đón xe buýt có mặt tại đây bày tỏ rằng, việc lắp đặt máy bán hàng tự động tại đây rất tiện cho người đi đường, nhất là tại các khu vực không có hàng quán, tuy nhiên, không hiểu sao lại bị đập phá như vậy.

Máy bán hàng tự động trên đường Nguyễn Trãi (điểm đối diện Bệnh viện Nội tiết) bị đập phá, lấy trộm tài sản bên trong. Ảnh: Đ.C Tìm hiểu được biết, trong tháng 3, cụ thể là ngày 17/3/2022, nhân viên vận hành của Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM là anh Nguyễn Văn Cường đến điểm bán hàng tự động đặt trên vỉa hè Trường THCS Trường Thi, đường Đinh Bạt Tụy, phường Trường Thi (TP. Vinh), cũng đã phát hiện máy bán hàng tự động tại đây đã bị đập vỡ kính, tuy không có thiệt hại về tài sản để bên trong.



Trước đó, hệ thống camera ghi lại, vào khoảng 1h sáng 9/3/2022 có 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy điện đã dùng gạch ném vỡ kính máy bán hàng tự động đặt trên vỉa hè Trường THCS Đặng Thai Mai, đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc (TP. Vinh) rồi bỏ đi, đến khoảng 2h sáng thì quay lại đập kính tiếp và lấy các mặt hàng trưng bày bên trong máy.

Tính từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP. Vinh có 39 máy bán hàng tự động do công ty lắp đặt, vận hành để bán các mặt hàng là nước giải khát. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đến nay máy bán hàng tự động của công ty thường xuyên bị đập phá, với cường độ, tần suất phá hoại ngày càng nghiêm trọng, đến thời điểm hiện nay là 33 vụ (có những máy bị đập đi đập lại nhiều lần). Đại diện Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM

Cần vào cuộc, xử lý nghiêm

Được biết, hầu hết sự việc sau khi xảy ra đều được phía Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM tại Nghệ An trình báo các cơ quan chức năng trên địa bàn, tuy nhiên, chỉ được một thời gian, các vụ việc tương tự vẫn tiếp diễn.

Là người trực tiếp phát hiện xử lý nhóm đối tượng có hành vi đập phá máy bán hàng tự động đặt ở các tuyến phố để trộm cắp tài sản vào thời điểm đầu năm 2021, Đại úy Nguyễn Văn Quân - Phó Đại đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động, thuộc phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, cho biết: Tại thời điểm đó trên địa bàn TP. Vinh thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng có hành vi đập phá các máy bán hàng tự động đặt ở các tuyến phố để trộm cắp tài sản, gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSCĐ đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh điều tra, phát hiện một nhóm 2 đối tượng nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhiều máy bán hàng tự động trên địa bàn TP.Vinh liên tiếp bị đập phá. Ảnh: P.V Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, đến khoảng 2h sáng 13/1/2021, tại địa chỉ số 15, ngõ 8, đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Hưng Bình, (TP. Vinh), tổ TTKS Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 2002), trú tại đội 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương và Phan Văn Phi (SN 2005), trú tại xóm Tân Thắng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đang học nghề tại TP. Vinh có hành vi trộm cắp tài sản. Tịch thu 2 chiếc ba lô màu đen bên trong có 1 chiếc búa đinh bằng kim loại và nhiều chai nước ngọt, bánh kẹo…



Theo lời khai của 2 đối tượng đó chính là phương tiện, tang vật mà chúng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tại máy bán hàng tự động đặt trên địa bàn TP. Vinh. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm vắng người, đêm tối, phát hiện các máy bán hàng tự động không có người trông coi sẽ tìm cách lấy trộm tài sản trong máy để đem về sử dụng.

Theo Thiếu tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an phường Trường Thi, thời điểm tháng 2/2020, lực lượng Công an phường cũng đã phối hợp xử lý 1 đối tượng đập phá máy bán hàng tự động trên đường Trường Thi, cạnh Cung lễ hội. Đối tượng là Nguyễn Đức Dũng (SN 1985),trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trước đây đối tượng này bị bệnh tâm thần khoảng 4 năm, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của mình, thường xuyên đi lang thang và có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản.

Thiếu tá Lê Văn Sơn cho biết thêm, hiện nay Công an phường Trường Thi đang phối hợp để xác minh làm rõ đối tượng đập phá máy bán hàng tự động đặt trên vỉa hè Trường THCS Trường Thi, nằm trên đường Đinh Bạt Tụy xảy ra vào ngày 17/3/2022. Hiện trường cho thấy có thể đối tượng dùng đá để ném từ xa.

Hai đối tượng đập phá, trộm tài sản tại máy bán hàng tự động bị Cảnh sát cơ động phát hiện. Ảnh: P.V Theo lực lượng chức năng, các đối tượng gây ra các vụ đập phá, trộm cắp tài sản từ các máy bán hàng tự động phần lớn đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong số đó không ít em từ các huyện miền núi về học cấp 3, trường nghề tại TP. Vinh. Thời điểm hoạt động của các đối tượng thường vào lúc 1h đến 2h sáng, trong khi đập phá các đối tượng thường mặc áo nắng, đeo khẩu trang để tránh sự phát hiện...



Một cán bộ điều tra Công an TP. Vinh cho biết: Ngay từ thời điểm trên địa bàn xuất hiện tình trạng đập phá, trộm cắp tài sản tại máy bán hàng tự động, Công an TP. Vinh đã tập trung điều tra xử lý, trong đó, một vụ diễn ra thời điểm cuối năm 2020, có đối tượng đã bị xử lý hình sự, còn phần lớn đều xử lý hành chính do đối tượng còn nhỏ tuổi. Hiện nay, các vụ việc tương tự lại tiếp diễn, vì vậy, Đội Hình sự Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra xử lý để sớm tìm ra các đối tượng.