Điều trị liệt mặt, méo miệng không dùng thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

80% người bệnh bị liệt dây thần kinh số 7 do nhiễm lạnh

Theo thống kê, 80% bệnh nhân mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là do bị nhiễm lạnh đột ngột. Bệnh nhân thường mắc bệnh sau một đợt lạnh và hay xảy ra vào ban đêm, chỉ bị liệt đơn thuần, không kèm dấu hiệu thần kinh khác. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như: viêm tai giữa, zona thần kinh và có thể do chấn thương gây viêm, từ đó gây liệt dây thần kinh số 7.

Bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên được điều trị thành công tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: San Hoa

Liệt dây thần kinh 7 ngoại biên là mất hoặc giảm vận động nửa mặt của những cơ bám da mặt do dây thần kinh 7 chi phối. Người bệnh sẽ có những biểu hiện bất thường như: Hai bên mặt không cân đối, trán mất nếp nhăn, lông mày hơi sụp xuống, méo miệng, khó khăn trong cử động miệng; rãnh mũi-má mờ, mắt bên liệt nhắm không kín; khó khăn trong cử động, biểu cảm trên khuôn mặt.

Khi dây thần kinh này bị ảnh hưởng có thể khiến cho chức năng các cơ quan mà dây thần kinh ngoại biên số 7 chi phối cũng như: tuyến nước bọt, nước mắt, các cơ tai trong, cơ mặt, vị giác,... bị tổn thương. Bệnh liệt mặt ngoại biên không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh nhưng lại gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây một số biến chứng: viêm kết mạc, viêm, loét giác mạc, co thắt nửa mặt...

Khỏi bệnh nhờ phương pháp y học cổ truyền

Mục tiêu nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã cập nhật các phương pháp điều trị mới, nâng cao hiệu quả điều trị. Hiện nay, Bệnh viện ứng dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc an toàn và mang lại hiệu quả cao cho nhiều người mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, như: điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, cứu điếu ngãi, chiếu đèn hồng ngoại...

Phương pháp điện châm đa năng không dùng kim được Bệnh viện ứng dụng hiệu quả trong điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Ảnh: San Hoa

Anh Trần Văn Đức (34 tuổi) ở Đô Lương Nghệ An không may bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên với các biểu hiện bất thường trên mặt sau khi ngủ dậy nhưng đến ngày thứ hai anh mới cảm nhận được triệu chứng rõ rệt; khuôn mặt tự nhiên cứng hơn, miệng méo, mắt không nhắm kín được, ăn uống khó khăn. Anh vội vàng đến thăm khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và được các bác sĩ chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của anh Đức đã tiến triển tốt. Anh Đức chia sẻ: “Được các bác sĩ điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc, tôi đã đỡ hơn rất nhiều, đến nay tôi đã đỡ hơn nhiều, miệng đỡ méo, nhai nuốt dễ dàng hơn, mắt nhắm kín… Sức khỏe tôi tiến triển tốt và tự tin trở lại với cuộc sống bình thường”.

Bệnh viện ứng dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc an toàn và mang lại hiệu quả cao cho nhiều người mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Ảnh: San Hoa

Còn bé gái Nguyễn Thị Khánh Vân (11 tuổi) ở huyện Yên Thành, trong lúc đang chơi cùng với các bạn, em có biểu hiện méo miệng, sau đó mắt không nhắm được, nước mắt chảy liên tục, các cử động vùng mặt rất khó khăn... Nhận thấy sự bất thường của con, gia đình liền đưa em đến bệnh viện huyện để khám và được chẩn đoán bị bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Ngay sau đó, bé được chuyển viện đến Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An để điều trị.

Chỉ sau 8 ngày điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền (điện châm, cứu bằng điếu ngải, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt) và sử dụng thuốc y học cổ truyền, kết hợp điều trị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng (điện xung, chiếu đèn hồng ngoại), sức khỏe của em phục hồi tốt; các cử động vùng mặt dần trở lại bình thường, dự kiến được xuất viện sau 7 ngày điều trị, để bình phục hoàn toàn.

Bệnh nhân nhỏ tuổi điều trị liệt dây thần kinh số 7 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: San Hoa

Theo Bác sĩ BSCK II Trần Thị Hiền – Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Mỗi năm có hàng trăm người bệnh được điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thành công bằng pháp không dùng thuốc tại bệnh viện. Thời gian điều trị của người bệnh trung bình từ 3 đến 4 tuần, mức độ khỏi bệnh là trên 95% (với những bệnh nhân được phát hiện sớm trong 2-3 ngày đầu).

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, “chìa khóa vàng” để lấy lại khuôn mặt bình thường là khi mới mắc bệnh, thường là 2-3 ngày, nếu được điều trị sớm thì khỏi hoàn toàn. Càng để lâu, tỉ lệ điều trị thành công càng thấp. Những bệnh nhân điều trị muộn (từ 2 tháng trở lên), chức năng của các cơ vùng mặt khó hồi phục. Việc điều trị chỉ đỡ được một phần nhưng vẫn để lại di chứng như: méo miệng, mắt nhắm không kín, ăn uống còn rơi vãi… ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do vậy, khi có các dấu hiệu của bệnh liệt dây thần kinh số 7, cần đến ngay cơ sở y tế để chữa trị kịp thời đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, giữ ấm trong mùa đông để phòng tránh bệnh hiệu quả.