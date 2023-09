Điều trị xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: Cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư

Ngày 29/03/2019, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chính thức khai trương và đưa vào vận hành 02 hệ thống Máy xạ trị gia tốc Precise và Synergy Platform tại địa chỉ xã Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An. Đây là 2 dòng máy gia tốc đa mức năng lượng bao gồm photon và electron, có chức năng điều trị nhiều hơn các bệnh lý ung thư cho nhiều cơ quan trên cơ thể. Triển khai điều trị cho bệnh nhân ung thư bằng 2 kỹ thuật xạ trị “3D-CRT và xạ trị điều biến liều IMRT”.

Với những ưu điểm vượt trội, các kỹ thuật này sẽ tối ưu hóa tia xạ trên khối u và giảm ảnh hưởng đến các mô lành. Từ đó giảm được các tác dụng phụ hơn so với các kỹ thuật khác, cho tỉ lệ khỏi bệnh cao tương đương với các trung tâm xạ trị lớn trong nước và trên thế giới.

Lễ khai trương Trung tâm xạ trị ngày 29/3/2019. Ảnh: CSCC

Sau 5 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiếp nhận xạ trị cho gần 4.000 bệnh nhân ung thư với hơn 105.000 lượt xạ. Số bệnh nhân được sử dụng kỹ thuật cao IMRT chiếm gần 70% tổng số các ca bệnh. Như vậy, ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bệnh nhân đã và đang được thụ hưởng những kỹ thuật cao trong xạ trị. Việc ứng dụng thành công các kỹ thuật xạ trị cho bệnh nhân ung thư đã trở thành điểm sáng của nền y tế tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Máy xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh CSCC

Cùng với đó, bệnh viện cũng đã trang bị đồng bộ hệ thống máy CT mô phỏng thế hệ mới; hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh nhân hoàn chỉnh - MOSAIQ; hệ thống lập kế hoạch xạ trị Monaco 5, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh và theo dõi tái phát sau điều trị, mang lại hiệu quả cao cho tất cả các kỹ thuật xạ thực hiện trên máy gia tốc.

Máy xạ trị được chỉ định điều trị cho nhiều loại bệnh ung thư. Ảnh: CSCC

Kể từ năm 2013 là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã được đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là xạ trị. Các y bác sĩ đã tự tin làm chủ, triển khai thực hiện được hầu hết các dịch vụ, kỹ thuật cao của tuyến Trung ương. Xạ trị có thể điều trị đơn thuần hoặc kết hợp với hóa chất, trước hoặc sau phẫu thuật cho nhiều bệnh lý ung thư. Chỉ định xạ trị cho nhiều bệnh lý ung thư như: Ung thư đầu mặt cổ, ung thư phổi, thực quản, vú, trực tràng, tuyến tiền liệt, cổ tử cung, ung thư da, các loại sarcoma mô mềm…

Ông N.T.P, 73 tuổi, huyện Đô Lương, Nghệ An là bệnh nhân K tuyến tiền liệt đã triều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An những năm qua cho biết: “Trước đây, khi phát hiện bị ung thư, tôi thường xuyên phải ra Hà Nội để khám và xạ trị. Từ ngày có xạ trị ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tôi đã không còn phải lỉnh kỉnh đồ đạc ra Hà Nội nữa, người nhà cũng thuận tiện hơn trong việc đi lại chăm sóc tôi. Xin cảm ơn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có những dịch vụ hiện đại giúp những người bệnh yên tâm để điều trị”.

Xác định chất lượng nhân lực đóng vai trò quyết định trong công tác điều trị xạ trị, tính đến nay chuyên ngành xạ trị Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng số 17 bác sĩ. Trong đó, có 01 bác sĩ đang đào tạo Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ Ung thư, 06 bác sĩ Chuyên khoa I, 01 Thạc sĩ Vật lý nguyên tử - hạt nhân, 05 kỹ sư Vật lý và 16 kỹ thuật viên. Đội ngũ y, bác sĩ luôn tích cực trau dồi và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Liên tục cập nhật các kiến thức y học tiên tiến hiện nay trong lĩnh vực ung thư. Tham gia nghiên cứu, sáng kiến, đề tài, báo cáo tại các Hội thảo khoa học chuyên ngành ung thư quốc gia, đa quốc gia. Tính đến năm 2023, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được thông qua và nghiệm thu, trong đó có 01 đề tài đạt kết quả xuất sắc; 02 báo cáo khoa học cấp tỉnh; 07 sáng kiến, đề tài cấp cơ sở ngành Y tế được công bố tại Hội nghị khoa học ngành Y tế Nghệ An; 06 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí ung thư quốc gia về lĩnh vực xạ trị. Song song với đó là việc đổi mới và nâng cao thái độ, phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Năm 2023, chỉ số hài lòng 9 tháng đầu năm của bệnh nhân nội trú là 98,5%, ngoại trú là 95,2%.

Ban lãnh đạo Bệnh viện động viên bệnh nhân làm xạ trị. Ảnh: CSCC

"Từ khi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An triển khai kỹ thuật xạ trị đến nay, đã tạo điều kiện cho người bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các khu vực lân cận được hưởng các kỹ thuật cao của y học hiện đại ngay tại địa bàn tỉnh mà không phải chuyển lên tuyến Trung ương. Giúp rút ngắn khoảng cách và giảm chi phí điều trị, đáp ứng mục tiêu hài lòng của người bệnh. Góp phần đưa Nghệ An sớm trở thành Trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ như Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị”, PGS.TS. Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chia sẻ.

Hoàn thiện chu trình từ chẩn đoán đến điều trị ung thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục “Mở rộng quy mô - Khẳng định vị thế” khởi công xây dựng bệnh viện giai đoạn 2, quy mô 1.250 giường bệnh. Mở ra nhiều cơ hội chữa trị khép kín cho các bệnh nhân ung thư tại Nghệ An cũng như các tỉnh lân cận, với định hướng phát triển bệnh viện theo mô hình “bệnh viện thông minh”, “bệnh viện khách sạn”, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chuyên khoa về Ung bướu của khu vực và cả nước.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có kết quả điều trị tốt nhờ áp dụng các kỹ thuật mới. Ảnh: CSCC

Phát huy những kết quả đã đạt được, để vững bước tiến tới tương lai, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyên sâu hơn nữa lĩnh vực xạ trị, hoàn chỉnh phác đồ điều trị ung thư bằng các liệu pháp miễn dịch, hóa xạ trị đồng thời bằng kỹ thuật xạ trị IMRT nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh, góp phần đẩy lùi ung thư, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với ý nghĩa đó, hy vọng rằng “Xạ trị điều biến liều IMRT” tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ đem đến thật nhiều cơ hội sống cho người bệnh ung thư.