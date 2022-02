Đình công tại Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam: Kiến nghị của người lao động là gì?

Chiều cùng ngày, tại Công ty cổ phần Nam Thuận Nghệ An (Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng diễn ra sự việc ngừng việc tập của công nhân chuyền may. Kiến nghị liên quan đến các nội dung: Tăng lương không đều, tăng phụ cấp xăng xe, các khoản trừ phụ cấp chưa hợp lý... LĐLĐ huyện Diễn Châu đã có mặt để giải quyết vụ việc. Được biết, cách chế độ, chính sách tại công ty này đã cao hơn so với mặt bằng chung. Công ty sẽ sớm đưa ra văn bản trả lời cho người lao động.