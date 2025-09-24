Kết nối doanh nghiệp Dinh dưỡng cho Mẹ và Bé - Chìa khóa chăm sóc toàn diện cho mẹ và con yêu Dinh dưỡng và sức khỏe cho bé là yếu tố then chốt cho sự phát triển của trẻ trong 1.000 ngày đầu đời. Thấu hiểu tầm quan trọng này, Chương trình Dinh dưỡng Mẹ và Bé ra đời như một giải pháp đồng hành, giúp cha mẹ có thêm kiến thức và công cụ khoa học để chăm sóc con yêu một cách toàn diện ngay từ những năm đầu đời.

Để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh và sự phát triển toàn diện của trẻ, Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với Cục Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng dành cho Bà mẹ và Trẻ em trên toàn quốc. Trọng tâm của chương trình là phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi" với mục đích cung cấp ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi.

Đây là công cụ khoa học, tiện lợi và thiết thực cho các gia đình hiện đại với hơn 2.000 món ăn được xây dựng dựa trên nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho từng giai đoạn. Thực đơn có sự phân chia theo khẩu vị ba miền Bắc, Trung, Nam phù hợp nguyên liệu của từng vùng miền. Mỗi công thức đều đi kèm hướng dẫn chế biến chi tiết,giúp mẹ và người chăm sóc trẻ dễ dàng thực hiện tại nhà.

Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé, đồng thời cung cấp kho kiến thức phong phú với nhiều bài viết và video tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng. Nhờ những tính năng này, hơn 21 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,6 triệu bà mẹ trên toàn quốc đã và đang sử dụng phần mềm. Phần mềm Dinh dưỡng Mẹ và Bé là giải pháp hiệu quả giúp các cán bộ y tế nâng cao chất lượng tư vấn, đồng thời giúp các gia đình thực hành dinh dưỡng đúng cách ngay tại nhà.

Chương trình Dinh Dưỡng Mẹ và Bé – Giải pháp chăm sóc bé toàn diện

2. Những tính năng nổi bật của phần mềm dành cho cha mẹ

Phần mềm Dinh dưỡng Mẹ và Bé cung cấp nhiều tính năng hữu ích miễn phí giúp hành trình nuôi con trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Ứng dụng cho phép cha mẹ theo dõi chính xác sự tăng trưởng của con thông qua các chỉ số cân nặng, chiều cao và đối chiếu trực tiếp với biểu đồ chuẩn.

Hơn nữa, với ngân hàng thực đơn phong phú, cha mẹ có thể dễ dàng lựa chọn các thực đơn cân bằng dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ và khẩu vị gia đình. Các công thức được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia, đi kèm hướng dẫn chi tiết, giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên đơn giản và hiệu quả.

Bên cạnh các công cụ tiện lợi, chương trình còn cung cấp chuyên mục blog Dinh dưỡng và Sức khỏe cho bé . Đây là nơi phụ huynh có thể tìm thấy những kiến thức khoa học được thẩm định bởi chuyên gia, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh của bé. Nhờ đó, mọi băn khoăn về chế độ ăn uống và cách sử dụng thực phẩm phù hợp sẽ được giải đáp cặn kẽ. Ngoài ra, blog còn cung cấp các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, lời khuyên về ăn dặm, lịch tiêm chủng hay khám định kỳ cho bé. Từ đó cha mẹ sẽ thêm phần an tâm và chủ động hơn trong hành trình nuôi con lớn khôn.

Phần mềm Dinh dưỡng Mẹ và Bé hỗ trợ mẹ nuôi con dễ dàng hơn

Việc sử dụng phần mềm sẽ giúp cha mẹ tiết kiệm thời gian, đồng thời cảm thấy an tâm hơn trong hành trình nuôi con khoa học. Chương trình Dinh dưỡng Mẹ và Bé hiện đang được cung cấp hoàn toàn miễn phí, được Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt. Vì vậy cha mẹ sẽ tiết kiệm thời gian và an tâm hơn trong hành trình nuôi con một cách khoa học. Để nhận được sự đồng hành đáng tin cậy từ các chuyên gia, hãy đăng ký và trải nghiệm phần mềm ngay hôm nay.

