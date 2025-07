Thể thao Định hình bộ khung Sông Lam Nghệ An mùa giải mới 2025/26: Vẫn còn những nhân tố chủ chốt Sau khi kết thúc mùa giải 2024/25, Sông Lam Nghệ An đang có một cuộc tái cấu trúc đội hình mạnh mẽ. Hiện, trong tay huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn còn đó những nhân tố chủ chốt để đảm bảo sự ổn định về mặt lực lượng.

1. Thủ môn: Tin vào Cao Văn Bình

Thủ môn Đội tuyển U23 Việt Nam - Cao Văn Bình có cơ hội là thủ môn số 1 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: TK

Sau thủ môn Nguyễn Văn Việt ra đi, Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ đôn lên thêm 1 thủ môn nữa bên cạnh Cao Văn Bình và Nguyễn Hữu Hậu. Trong đó, hai cái tên sáng giá nhất là Lê Trung Tuyến (sinh năm 2003) vừa được gọi trở lại từ đội trẻ Công an Hà Nội và thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (2007) khoác áo PVF ở mùa giải vừa qua. Trong đó, thủ môn Bảo Ngọc dù mới chỉ 18 tuổi nhưng đã từng có nhiều năm được gọi lên các Đội tuyển U17, U19 và U23 Việt Nam, sở hữu thể hình lý tưởng là ứng cử viên sáng giá cho một suất dự V.League mùa tới.

Trong số đó, thủ môn Cao Văn Bình nhiều khả năng sẽ được tin tưởng trở thành thủ môn số 1 trong khung thành Sông Lam Nghệ An. So với Văn Việt, Cao Văn Bình cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các đội tuyển trẻ, thể hình tốt hơn nhưng kinh nghiệm chơi bóng tại V.League là chưa nhiều với 2 lần ra sân. Cả 2 trận đấu đó Văn Bình đều tạo cảm giác yên tâm cho đồng đội và khán giả.

Cổ động viên xứ Nghệ vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào Văn Bình và các phương án còn lại, vì Sông Lam Nghệ An luôn là nơi sản sinh ra những thủ môn tốt cho Bóng đá Việt Nam. Vị trí thủ môn không phải là điều cần quá lo lắng.

2. Hậu vệ: Đi tìm sự ổn định

Hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An luôn là nơi khiến ban huấn luyện phải lưu tâm trong những mùa giải gần đây. Mặc dù mùa giải vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã mang về trung vệ ngoại Zaracho, một cầu thủ có kinh nghiệm như Văn Khánh, nhưng đội bóng vẫn nhận đến 36 bàn thua, nhiều hơn 4 bàn so với mùa giải 2023/24.

Hậu vệ Khắc Lương và nhiều cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Ảnh: TK

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An không chỉ cần 1 trung vệ ngoại chắc chắn và có kinh nghiệm như Gustavo Santos, kết hợp với Văn Khánh, Nam Hải, Nguyên Hoàng… mà còn đang thiếu những hậu vệ cánh.

Ở cánh trái, Vương Văn Huy mang lại nhiều sự yên tâm nhưng chưa có phương án dự phòng khi hậu vệ trẻ Bùi Thanh Đức đang bình phục chấn thương. Bên cánh phải, hậu vệ "lão tướng" Trần Đình Hoàng nhiều khả năng cũng sẽ chia tay đội bóng, giải nghệ sau chấn thương ở giai đoạn cuối mùa giải 2024/25. Do đó, chỉ còn lại Hồ Văn Cường là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng vì Nguyễn Mai Hoàng còn quá trẻ. Điều này buộc Sông Lam Nghệ An phải đôn lên những nhân tố trẻ để dần làm quen với môi trường V.League, có thể kể đến Hoàng Minh Hợi, Lê Tấn Dũng…

3. Tiền vệ: Thừa và thiếu

Đinh Xuân Tiến sẽ cập bến Thể Công Viettel theo dạng cho mượn, hàng tiền vệ trung tâm Sông Lam Nghệ An dù khá chật chội nhưng còn những tiền vệ đa năng và có nhiều kinh nghiệm. Trong số các tiền vệ hiện nay, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Quang Vinh là ba cái tên tạo được cảm giác yên tâm nhất cho ban huấn luyện và người hâm mộ. Các tiền vệ còn lại như Quang Tú, Văn Bách, Xuân Bình, Trọng Tuấn đều là những phương án trên ghế dự bị.

Sông Lam Nghệ An hội tụ đủ sức trẻ, kinh nghiệm nơi hàng tiền vệ. Ảnh: Chung Lê

Vì vậy, việc Sông Lam Nghệ An có kế hoạch tuyển 1 ngoại binh cho vị trí giữa sân là hoàn toàn hợp lý. Ít nhất, một tiền vệ ngoại sẽ giúp cho Khắc Ngọc ở phía trên toàn tâm, toàn ý cho việc kiến thiết lối chơi và gia tăng sức ép tấn công. Khi đó, dù chơi với 2 hay 3 tiền vệ trung tâm thì sức ép cho tuyến giữa cũng như hàng phòng ngự sẽ được giảm tải đáng kể.

Các vị trí tiền vệ cánh Sông Lam Nghệ An vẫn có thể tin tưởng vào Trần Mạnh Quỳnh – cầu thủ luôn biết tạo nên sự khác biệt. Ngoài ra, còn có cầu thủ trẻ Lê Đình Long Vũ, Văn Lương, Xuân Đại…

4. Tiền đạo: Cặp song sát Olaha – Brandao

Mùa vừa rồi, Sông Lam Nghệ An chỉ ghi được 27 bàn thắng, tức là trung bình mỗi trận chỉ ghi được 1 bàn.

Trong trường hợp VFF và VPF tạo cơ hội cho cả 4 ngoại binh được ra sân, hoặc ngay cả khi chơi với 3 ngoại binh, chắc chắn Sông Lam Nghệ An sẽ có Brandao để kết hợp cùng Olaha trong những trận đấu mà Đội bóng xứ Nghệ cần gia tăng sức tấn công. Cả hai đều có sức mạnh và tốc độ cùng khả năng dứt điểm sẽ giúp hàng công cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn.

Tiền đạo Olaha sẽ có thêm Brandao để chia lửa trên hàng công. Ảnh: TK

Có thêm Brandao, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể chủ động trong việc chơi với 1 tiền đạo cắm là Olaha, hay cặp tiền đạo ngoại Olaha – Brandao, hoặc thậm chí cặp tiền đạo Brandao – Xuân Đại để Olaha lùi xuống chơi như 1 tiền vệ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì Sông Lam Nghệ An sẽ có một bộ khung cứng cáp hơn, có thêm nhiều phương án và đa dạng trong cách chơi trong mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An cũng đang phải tính toán tìm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ vốn ít được ra sân ở mùa giải vừa rồi như Khắc Lương, Văn Thành, Trọng Tuấn, Quốc Trung… Vì với 4 ngoại binh và 3 thủ môn, các cầu thủ nội sẽ ngày càng khó cạnh tranh suất đá chính./.