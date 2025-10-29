Đinh Hồng Vinh tạm dẫn dắt tuyển Việt Nam tháng 11 HLV Kim Sang Sik ưu tiên U22 Việt Nam cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, giao Đinh Hồng Vinh tạm quyền tuyển Việt Nam. Trận gặp Lào 19/11 tại Viêng Chăn, ông Kim dự kiến trở lại.

Đợt FIFA Days tháng 11, HLV Đinh Hồng Vinh được giao tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam trong giai đoạn hội quân, khi HLV Kim Sang Sik dành toàn bộ thời gian cho U22 Việt Nam để chuẩn bị SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuyển Việt Nam hướng tới trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào vào ngày 19/11 tại Viêng Chăn; HLV Kim dự kiến trở lại ngay trước thềm trận đấu để trực tiếp chỉ đạo.

HLV Kim Sang Sik sẽ tập trung dẫn dắt U22 Việt Nam.

Bối cảnh nhân sự: U22 là ưu tiên, tuyển quốc gia có tạm quyền

Việc HLV Kim không trực tiếp “cầm sa bàn” ở tuyển quốc gia trong tháng 11 xuất phát từ mục tiêu ưu tiên U22 Việt Nam. Đội U22 đang bước vào giai đoạn bản lề hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, đòi hỏi HLV trưởng phải tập trung thời gian và nguồn lực. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia vẫn phải hội quân chuẩn bị cho trận chính thức ở vòng loại Asian Cup 2027.

Giải pháp là trao quyền tạm thời cho HLV Đinh Hồng Vinh trong quá trình tập luyện và lắp ghép đội hình. Đây không phải lần đầu tiên: tương tự đợt tập trung tháng 9, HLV Kim vẫn là người hoạch định giáo án và chiến thuật, nhưng việc truyền đạt sẽ đi qua đội ngũ trợ lý.

Vận hành chiến thuật: chỉ đạo từ xa, đảm bảo tính thống nhất

Theo cơ chế đã triển khai trước đó, các giáo án và kế hoạch thi đấu được HLV Kim Sang Sik chỉ đạo từ xa, truyền đạt chi tiết thông qua hệ thống trợ lý và công nghệ trực tuyến. Cách làm này bảo toàn sự thống nhất về nguyên tắc vận hành chiến thuật, dù HLV trưởng không thường xuyên có mặt trên sân tập trong giai đoạn đầu hội quân.

Thử thách ráp đội khi có thể xuất hiện gương mặt mới

Khác với những đợt tập trung mang tính giao hữu, lần này tuyển Việt Nam bước vào trận chính thức, do đó áp lực về hiệu quả thực thi chiến thuật lớn hơn. Bên cạnh đó, khả năng có những gương mặt mới để làm mới đội hình khiến quá trình ráp đội cần được kiểm soát chặt chẽ, nhất là khi giai đoạn chuẩn bị ban đầu không có HLV trưởng trực tiếp điều phối.

Trận gặp Lào: áp lực thành tích giảm, nhưng không cho phép lơi tập trung

Tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Lào vào ngày 19/11 tại Viêng Chăn trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Theo đánh giá từ bối cảnh hiện tại, đối thủ Lào không quá mạnh, giúp giảm bớt áp lực thành tích ở mức nhất định. Dù vậy, tính chất trận chính thức buộc đội phải duy trì kỷ luật thi đấu và sự tập trung cao độ. HLV Kim dự kiến sẽ trở lại ngay trước thềm trận đấu để trực tiếp đưa ra các điều chỉnh cuối cùng trên băng ghế huấn luyện.

Bài kiểm tra về tổ chức, điều phối và tầm bao quát

Việc đảm nhiệm song song U22 và đội tuyển quốc gia khiến khối lượng công việc của HLV Kim Sang Sik tăng cao. Đây là phép thử cho năng lực tổ chức, điều phối và khả năng bao quát trong một kế hoạch phát triển dài hơi cho bóng đá Việt Nam. Nếu vận hành trơn tru, tuyển quốc gia sẽ giữ được quỹ đạo chiến thuật nhất quán, trong khi U22 có đủ nguồn lực chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm.

Trong ngắn hạn, việc tạm quyền của HLV Đinh Hồng Vinh và mô hình chỉ đạo từ xa đặt trọng tâm vào kỷ luật trong giáo án và sự liền mạch giữa các khối chuyên môn. Trong dài hạn, kinh nghiệm điều phối hai đội tuyển ở những thời điểm then chốt có thể trở thành nền tảng cho cách thức quản trị nhân sự và chiến thuật của các đợt tập trung tiếp theo.