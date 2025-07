Kinh tế

Đỉnh núi nứt gãy, sạt trượt, hàng chục hộ dân vùng cao Nghệ An đối mặt nguy hiểm

Liên tục có mưa to, khu vực vùng cao, biên giới tỉnh Nghệ An đã xảy ra các sự cố sụt trượt, sạt lở núi, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và gây thiệt hại tài sản cho người dân. Đặc biệt, trong 2 ngày gần đây, tại các xã biên giới Tiền Phong, Mỹ Lý, Mường Xén, hàng chục hộ dân sống trong bất an khi đỉnh núi ngay gần nhà có dấu hiệu nứt gãy, dẫn đến nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.