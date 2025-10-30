Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư, ấm cúng Sáng 30/10, cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền đã chính thức làm lễ ăn hỏi. Buổi lễ diễn ra thân mật với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi công khai tình cảm.

Sáng ngày 30/10, cặp đôi diễn viên Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi trong một không gian riêng tư và ấm cúng. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu của hai người, với sự tham dự của gia đình và những bạn bè thân thiết nhất.

Đình Tú và Ngọc Huyền trong ngày đặc biệt.

Không gian trang trọng và trang phục tinh tế

Buổi lễ được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống trong một không gian được thiết kế riêng, tạo cảm giác thân mật và trang trọng. Cô dâu Ngọc Huyền gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ. Cô chọn một bộ áo dài trắng tinh khôi cho nghi lễ và một chiếc váy cưới thanh lịch, kết hợp với phong cách trang điểm tự nhiên.

Trong khi đó, chú rể Đình Tú cũng thể hiện sự lịch lãm khi diện áo dài truyền thống và sau đó là bộ vest tuxedo. Cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm và nụ cười hạnh phúc, cùng nhau nhận lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè.

Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Đình Tú và Ngọc Huyền.

Hành trình tình yêu đến ngày đơm hoa kết trái

Đình Tú, hơn Ngọc Huyền 5 tuổi, và bạn gái đã quyết định công khai mối quan hệ vào cuối tháng 6 sau khoảng hai năm hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi được cho là đã nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung trong bộ phim "Đừng nói khi yêu".

Kể từ khi xác nhận, cả hai đã tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại. Họ đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và thực hiện nhiều bộ ảnh cưới theo các phong cách khác nhau. Đình Tú và Ngọc Huyền cũng làm vlog để chia sẻ với người hâm mộ về quá trình chuẩn bị cho đám cưới.

Trước lễ ăn hỏi một ngày, nam diễn viên đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái thể hiện sự hồi hộp: "Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu". Điều này cho thấy sự mong chờ của anh đối với sự kiện quan trọng này.