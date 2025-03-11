Đinh Viết Tú vô lê, Thể Công Viettel thắng Thanh Hóa 1-0 Cú vô lê phút 63 giúp Thể Công Viettel thắng 1-0 ở Đông Á Thanh Hóa, trở lại top 3 và kém Ninh Bình 3 điểm; Viết Tú thừa nhận bàn thắng 50% kỹ thuật, 50% may mắn.

Phút 63, trên sân Đông Á Thanh Hóa, một khoảnh khắc đủ thay đổi cục diện: bóng bật ra rìa vùng cấm và Đinh Viết Tú – hậu vệ sinh năm 1992, từng khoác áo đội bóng xứ Thanh – tung cú vô lê ngẫu hứng, đưa bóng găm vào góc cao khung thành. Thủ môn chủ nhà đứng nhìn, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trong một trận đấu đầy khó khăn và giàu toan tính.

Viết Tú ghi siêu phẩm trước Thanh Hóa

Khoảnh khắc mở khóa thế bế tắc

Bàn thắng đến từ một tình huống bóng hai hiếm hoi, khi hàng thủ chủ nhà chưa kịp khép khoảng trống ở rìa vòng cấm. Viết Tú chọn điểm rơi nhanh, tư thế khó nhưng dứt điểm dứt khoát – cú vô lê đưa bóng đi căng và chính xác vào góc cao. Chỉ một nhịp xử lý, thế trận chặt chẽ bị phá vỡ, và lợi thế tối thiểu đủ để định đoạt.

Sự khiêm tốn của người cũ xứ Thanh

Sau trận, Viết Tú nhấn mạnh tinh thần đồng đội và thái độ thi đấu của Thể Công Viettel: “Hôm nay toàn đội đã chơi với tinh thần quyết tâm rất cao. Trước giờ ra sân, anh em đều động viên nhau phải chiến đấu hết mình để bám đuổi những đội đang ở phía trên bảng xếp hạng.”

Nói về cú nã vô lê quyết định vào lưới đội bóng cũ, anh thẳng thắn: “Tôi không nghĩ quá nhiều lúc sút. Đó là phản xạ tự nhiên, và may mắn đã đứng về phía tôi. Bàn thắng này có lẽ là 50% kỹ thuật và 50% may mắn.”

Ba điểm quý giá trong thế trận khó

Trên mặt sân nơi đội chủ nhà chơi kỷ luật, Thể Công Viettel cần một khoảnh khắc cá nhân để tạo khác biệt. Pha ra chân ở phút 63 vừa phô diễn kỹ thuật dứt điểm của hậu vệ 1992, vừa phản chiếu sự tập trung của tập thể trong trận cầu có ít không gian và sai số.

Tác động tới cuộc đua

Chiến thắng đưa Thể Công Viettel trở lại top 3, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 3 điểm. Ninh Bình đang bất bại, nhưng như lời Viết Tú, mùa giải còn dài và cơ hội vẫn mở cho các đội bám đuổi. Ở vòng tiếp theo, Thể Công Viettel sẽ gặp PVF-CAND.

Thông tin chính

Mục Chi tiết Giải đấu V.League 2025/26 - Vòng 9 Địa điểm Sân Đông Á Thanh Hóa Tỷ số Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel Phút ghi bàn 63 Cầu thủ ghi bàn Đinh Viết Tú Vị thế trên BXH Thể Công Viettel trở lại top 3, kém Ninh Bình 3 điểm Nhận định đáng chú ý “Bàn thắng 50% kỹ thuật, 50% may mắn” – Đinh Viết Tú

Thống kê chọn lọc

Kết quả: Thanh Hóa 0-1 Thể Công Viettel.

Bàn thắng quyết định: Đinh Viết Tú, phút 63.

Vị thế: Thể Công Viettel trong top 3; kém Ninh Bình 3 điểm.

Ghi chú: Ninh Bình đang bất bại.

Trong một mùa giải mà từng khoảnh khắc có thể định hình cuộc đua, cú vô lê của Viết Tú vừa là điểm nhấn thẩm mỹ, vừa là thông điệp về bản lĩnh thi đấu của Thể Công Viettel: điềm tĩnh chờ cơ hội và trừng phạt sai số bằng chất lượng xử lý.