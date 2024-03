Đinh Xuân Tiến bị lật cổ chân, phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đinh Xuân Tiến gặp phải chấn thương lật cổ chân trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Thép Xanh Nam Định. Chấn thương này sẽ khiến Đinh Xuân Tiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Đinh Xuân Tiến gặp phải chấn thương trong trận đấu thuộc vòng 12 V.League 2023/24. Ảnh: Chung Lê

Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Thép Xanh Nam Định thuộc vòng 12 V.League 2023/24, Đinh Xuân Tiến góp mặt trong đội hình chính thức của đội bóng xứ Nghệ. Đây là trận đấu thứ hai kể từ khi cầu thủ sinh năm 2003 hết án kỷ luật nội bộ và được huấn luyện viên Phan Như Thuật bố trí ra sân ngay từ đầu.

Tuy nhiên, vào phút thứ 16, trong một pha tranh chấp trên không ở khu vực giữa sân với tiền vệ Văn Công bên phái Thép Xanh Nam Định, Đinh Xuân Tiến đã không thể tiếp đất như mong muốn, vì vậy, bàn chân trái của anh đã bị gập vào trong. Sau đó, tiền vệ này đã không thể thi đấu tiếp và được thay ra.

Sau đó, Đinh Xuân Tiến được Sông Lam Nghệ An đưa đến bệnh viện kiểm tra. Qua chụp chiếu, bác sỹ kết luận, Đinh Xuân Tiến rách bán phần lớn dây chằng sên - mác trước và phù dây chằng sên - mác sau.

Theo thông tin từ phía Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, với chấn thương lật cổ chân trái, Đinh Xuân Tiến có thể sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Như vậy, nhiều khả năng Vua phá lưới Giải Bóng đá Đông Nam Á 2023 không thể ra sân khi Sông Lam Nghệ An đối đầu với Bình Dương, Hải Phòng và Công an Hà Nội thuộc vòng 13, 14, 15 V.League 2023/24.

Trước đó, tại trận đấu thuộc vòng 11, Đinh Xuân Tiến có pha sút phạt đẳng cấp làm tung lưới chủ nhà Hải Phòng, mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng sau đó được nhiều chuyên gia đánh giá là siêu phẩm, một trong những pha lập công đẹp mắt nhất vòng 11.

Ở vòng 12, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại 0-1 trước đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Bàn thua đến ở phút bù giờ thứ 5 hiệp 2. Bàn thắng duy nhất của trận đấu gây ra nhiều tranh cãi, bởi nhiều người cho rằng, một cầu thủ đội khách khi tham gia tình huống bóng đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng cho đội đầu bảng. Đáng chú ý, trước đó, vào phút 70, Thép Xanh Nam Định đã phải chơi với 10 người, do trung vệ Lucas phải nhận 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân.

Trận thua Thép Xanh Nam Định khiến Sông Lam Nghệ An rơi từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.