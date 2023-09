Đinh Xuân Tiến tỏa sáng giúp U21 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đinh Xuân Tiến lập công, giúp U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà U21 Thanh Hoá, qua đó giành vé vào Bán kết Giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2023. Trận đấu diễn ra trên sân Thanh Hoá lúc 17h00 chiều nay 27/9.

Đội hình xuất phát của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: PV

Trước khi đến với trận đấu Tứ kết Giải U21 Quốc gia Thanh Niên 2023, hai đội U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thanh Hoá đã không còn lạ lẫm gì nhau. Trước thềm mùa giải, 2 đội đã tổ chức tổng cộng 3 trận giao hữu. Trong đó, U21 Sông Lam Nghệ An thắng 1, hoà 1 và để thua 1 trận. Ngoài ra, giữa năm 2023, số đông cầu thủ thuộc đội U19 Sông Lam Nghệ An cũng đã từng để thua đội bóng của huấn luyện viên Tanasijevie Stetislav tại trận chung kết U19 Quốc gia 2023. Chính vì vậy, cuộc đọ sức lần này, đội bóng xứ Nghệ rất muốn đòi lại món nợ trước đó.

Điều khá thuận lợi với U21 Sông Lam Nghệ An khi ngôi sao trẻ của đội tuyển Olympic Việt Nam đã kịp trở về để góp mặt trong đội hình chính thức. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Bách, thủ môn Văn Việt đang thi đấu tại đội 1 Sông Lam Nghệ An đều được bố trí ra sân ngay từ đầu.

Đúng tính chất của trận “derby” miền Trung, hai đội đều thể hiện quyết tâm cao ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. U21 Sông Lam Nghệ An dù phải chơi trên sân khách nhưng đã chủ động kiểm soát thế trận và dâng cao tấn công.

Chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Tanasijevie Stetislav vẫn thể hiện lối đá như thường lệ, với các pha vào bóng quyết liệt và luôn tuân thủ lối chơi chặt chẽ, tìm kiếm cơ hội phản công khi có điều kiện thuận lợi.

Trong khi đó, bên phía U21 Sông Lam Nghệ An, với sự bổ sung chất lượng của tiền đạo Đinh Xuân Tiến, đã giúp cho lối chơi của đội bóng trẻ xứ Nghệ gia tăng thêm tính đa dạng trong các pha lên bóng. Gần như mọi đường bóng tấn công của U21 Sông Lam Nghệ An đều qua chân của tiền vệ mang áo số 10 này.

Dù trong hiệp đấu thứ nhất, U21 Sông Lam Nghệ An nắm giữ nhiều tình huống có thể ghi được bàn thắng nhưng trong một ngày kém may, các chân sút đã không thể tìm được đường vào khung thành của Thanh Hoá. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà không bên nào tìm được mảnh lưới đối phương.

Đinh Xuân Tiến toả sáng giúp U21 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết. Ảnh: PV

Bước sang hiệp 2, U21 Sông Lam Nghệ An thể hiện quyết tâm kết thúc trận đấu trong 90 phút bằng việc tung “ngôi sao trẻ” Hồ Văn Cường và tuyển thủ Olympic Việt Nam là Trần Nam Hải vào sân.

Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường, giúp cho lối chơi của U21 Sông Lam Nghệ An trở nên khó lường hơn. Sự kết hợp giữa bộ đôi sinh năm 2003, Văn Cường - Xuân Tiến đã tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của U21 Thanh Hoá. Phút 72, tưởng chừng tỷ số đã là 1-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An sau tình huống dứt điểm hiểm hóc của Đinh Xuân Tiến, nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng.

Thế nhưng, khán giả xứ Nghệ không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng đầu tiên của đội nhà. Phút 77, Hồ Văn Cường có tình huống đi bóng xuống đáy biên, lật bóng ngược lại cho Đinh Xuân Tiến đệm lòng thành công, khai thông thế bế tắc cho U21 Sông Lam Nghệ An. Giá trị của 2 tuyển thủ U23 Việt Nam Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến đã lên tiếng đúng lúc để mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 83, một ngôi sao khác của Olympic Việt Nam là Trần Nam Hải đã thực hiện cú sô lô đi qua 3 hậu vệ của U21 Thanh Hoá, trước khi nã cú đại bác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 Sông Lam Nghệ An. Những phút cuối trận, tiền vệ Văn Tùng của Thanh Hoá đã vẽ đường cong tuyệt mỹ từ pha sút phạt trực tiếp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội nhà.

Tuy nhiên, với kết quả cuối cùng 2-1 nghiêng về Sông Lam Nghệ An, đủ để đội bóng này điền tên mình vào chơi trận bán kết.

Như vậy, U21 xứ Nghệ sẽ đối đầu với U21 Hà Nội trong trận bán kết 2, lúc 17 giờ ngày 29/9 tại sân vận động Thanh Hoá./.