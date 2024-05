Đinh Xuân Tiến trở lại, huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ sự lạc quan trước cuộc đọ sức với Hà Nội FC

SLNA tích cực tập luyện trong quãng thời gian V.League 2023/24 tạm nghỉ. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc vòng đấu thứ 15, V.League 2023/24 tạm nghỉ gần 1 tháng để đội U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á. Quãng nghỉ này là thời gian vàng để Sông Lam Nghệ An tìm ra giải pháp nhằm thoát khỏi chuỗi trận không thành công đã qua.

Tại vòng đấu 16 V.League, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón Hà Nội FC trên sân Vinh. Trước cuộc đọ sức này, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: “Trong quãng tạm nghỉ vừa qua của V.League đã giúp Sông Lam Nghệ An khắc phục lại những sai sót đã mắc. Cụ thể, chúng tôi đã mổ băng rất kỹ về những tình huống đã bị thủng lưới, từ đó xây dựng giáo án tập luyện cho cầu thủ nhằm hạn chế các lỗi này ở những vòng đấu tới. Ở mặt trận tấn công ban huấn luyện cũng đã xây dựng thêm nhiều phương án để tăng tính đa dạng, biến hóa hơn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Ngoài ra, quãng nghỉ này cũng đã giúp cho các cầu thủ của chúng tôi lấy lại được tinh thần sau chuỗi thành tích không tốt ở các vòng đấu trước. Bên cạnh đó, các cầu thủ bị chấn thương của Sông Lam Nghệ An đã kịp hồi phục. Các bạn ấy đã có thể sẵn sàng để nghênh đón Hà Nội FC.

Đinh Xuân Tiến và Nam Hải đã kịp trở lại sau thời gian dài dưỡng thương. Ảnh: HH

Ở vòng đấu này, Sông Lam Nghệ An nhận tin vui khi có sự phục vụ trở lại của Nam Hải và Đinh Xuân Tiến. Huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ niềm lạc quan khi bộ đôi này đã gần như bình phục hoàn toàn thể lực.

“Đến thời điểm này Nam Hải và Đinh Xuân Tiến đã trở lại tập luyện bình thường với đội. Theo tôi đánh giá thể lực của các bạn ấy đã có thể đạt được khoảng 90% so với trước khi chấn thương. Tôi hy vọng Nam Hải và Đinh Xuân Tiến sẽ nỗ lực tập luyện để được ra sân nhiều hơn và sớm lấy lại phong độ đã có” - huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An cho hay.

Ông Thuật cũng nói thêm: “Đinh Xuân Tiến là cầu thủ có thể tự mình xoay chuyển được cục diện trận đấu. Đặc biệt, cậu ấy khá có duyên trước Hà Nội FC, khi đã ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng này ở mùa giải 2023. Vì thế tôi hy vọng Đinh Xuân Tiến sẽ thể hiện được phong độ tốt trước đại diện của thủ đô, qua đó lập công giúp Sông Lam Nghệ An giành được kết quả khả quan tại vòng 16 V.League 2023/24.

HLV Phan Như Thuật hướng dẫn cho các cầu thủ. Ảnh: Đức Anh

Bất lợi của Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu này khi không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh Mai Sỹ Hoàng do đang phải nhận án treo giò. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn không quá lo lắng bởi Vương Văn Huy đã kịp trở lại để khỏa lấp vị trí này. Ông Thuật chia sẻ: “Bước đến vòng đấu 16 V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An không có được sự phục vụ của hậu vệ biên Mai Sỹ Hoàng do đang phải nhận án treo giò. Tuy nhiên, rất may mắn Vương Văn Huy đã có thể trở lại để trám vào vị trí này. Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ Bùi Thanh Đức cũng đã sẵn sàng để vào sân khi được ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An trao cơ hội”.

Nói về đối thủ tại vòng 16 V.League 2023/24, nhà cầm quân xứ Nghệ đánh giá: “Ở mùa giải này phong độ của Hà Nội FC không thật sự ổn định. Tuy nhiên, tại vòng đấu gần đây họ đã bắt đầu tìm lại được nhịp chơi bóng đã có. Đây sẽ là thử thách không nhỏ đối với Sông Lam Nghệ An. Dẫu vậy, bóng đá không thể nói trước được điều gì, tôi hy vọng khi được thi đấu trên sân nhà các học trò sẽ thể hiện được sự tự tin, mang đến một trận cầu cống hiến và có được kết quả tốt trước Hà Nội FC”.

Nói về những thiệt hại trên hàng công của Hà Nội FC, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng: “Bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và Tagueu Joel là 2 chân sút mang tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn còn đó rất nhiều cầu thủ chất lượng khác. Tôi nghĩ rằng, họ vẫn sẽ là đội bóng có hàng công rất mạnh vì thế Sông Lam Nghệ An phải thi đấu tập trung, mới mong có được kết quả tốt trên sân nhà”.

Bước đến cuộc đọ sức nhiều duyên nợ với Hà Nội FC, huấn luyện viên Phan Như Thuật mong muốn: “V.League 2023/24 trở lại tôi mong muốn người hâm mộ xứ Nghệ sẽ vẫn đồng hành cùng đội bóng. Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, mang lại thành tích tốt hơn trong giai đoạn tới”.