Dịp nghỉ lễ 2/9, khám phá những điểm đến hút khách ở Nghệ An

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động sẽ có 4 ngày nghỉ liên tiếp để thư giãn và trải nghiệm. Nếu đang tìm một điểm đến vừa có cảnh đẹp, vừa đậm sắc màu văn hoá, hãy về với Nghệ An - vùng đất mến khách và giàu bản sắc. Chúng tôi xin gợi ý những điểm đến hấp dẫn, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn kỳ nghỉ đáng nhớ.