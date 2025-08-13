Dịp nghỉ lễ 2/9, khám phá những điểm đến hút khách ở Nghệ An

Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An - là nơi Người cất tiếng khóc chào đời và trải qua những năm tháng tuổi thơ. Mảnh đất này vẫn lưu giữ bao kỷ vật, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, trở thành điểm đến văn hoá - lịch sử thiêng liêng, đón bước chân hàng triệu du khách và người dân cả nước về thăm mỗi năm. Ảnh: Xuân Hoàng Nhiều gia đình ở các địa phương ngoại tỉnh không quản ngại xa xôi, hàng năm vẫn hành hương về Quê Bác. Ảnh: Xuân Hoàng Nếp nhà tranh giản dị lưu giữ nhiều kỷ vật của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh và gắn bó với quãng đời niên thiếu của Người. Trong ảnh: Quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Hoàng Về Kim Liên, sau khi tham quan khu di tích, bạn hãy sang đền Chung Sơn - ngôi đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương và thưởng ngoạn phong cảnh. Ảnh: Xuân Hoàng Đền Chung Sơn tọa lạc phía Nam núi Chung, thuộc xã Kim Liên (Nam Đàn), được khởi công xây dựng từ năm 2012, với tổng diện tích 83,63 ha, bao gồm 18 hạng mục. Đây là nơi gọi nhắc những năm tháng ấu thơ, cội nguồn tâm hồn, trí tuệ Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Hoàng Đến Nghệ An, mời bạn tham quan Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nơi đây bảo tồn, phát huy giá trị các di sản lịch sử - văn hóa tiêu biểu của tỉnh, trong đó nhấn mạnh đến giá trị lịch sử của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Ảnh: Q.An Nếu bạn thích tắm biển và thưởng thức hải sản, thì biển Cửa Lò sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Bạn sẽ có cảm giác thư thái khi rảo bước trên bờ cát hay vẫy vùng giữa làn nước trong xanh. Ngoài ra, bạn có thể dành thời gian khám phá các di tích lịch sử, nét đẹp văn hóa của các làng chài ven biển. Ảnh: Quang An VinWonders Cửa Hội tọa lạc ngay bãi biển Cửa Lò thơ mộng. Nơi đây có hàng loạt trò chơi lý thú, đặc biệt có tuyến cáp treo ra đảo Song Ngư sẽ giúp bạn có thêm những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Quang An Ngược Quốc lộ 15, bạn đến Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương cũ) là một trong những "địa chỉ đỏ" để tham quan trong dịp Quốc khánh. Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn gắn liền với chiến công và sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong ngày 31/10/1968. Về đây, bạn sẽ cảm nhận được sự linh thiêng và hiểu hơn về giá trị của cuộc sống hòa bình, độc lập. Ảnh: Xuân Hoàng Cũng theo Quốc lộ 15, bạn có thể ngược lên huyện Tân Kỳ cũ, đến với Cột mốc số O - nơi khởi đầu của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: Xuân Hoàng Vừa qua, tại khuôn viên Di tích lịch sử Cột mốc số 0 - đường Hồ Chí Minh trưng bày, bổ sung, giới thiệu đến công chúng nhiều phương tiện vận tải và vũ khí từng được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là những hiện vật có giá trị lịch sử, mà còn là minh chứng sống động về tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Ảnh: Xuân Hoàng Nếu muốn hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên, mời bạn đến với đảo Chè (trên địa bàn huyện Thanh Chương cũ) để du thuyền ngắm cảnh và thưởng thức sản vật của miền trung du. Ảnh: CSCC Bạn muốn trải nghiệm du lịch sinh thái, được tận mắt xem những đàn cá dưới khe nước trong vắt, hãy đến với suối cá vàng Khe Tọ trên địa bàn xã Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn cũ). Ảnh: Quang An Ẩn mình giữa đại ngàn Vườn quốc gia Pù Mát, thác Khe Kèm thuộc xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ) như dải lụa bạc, hấp dẫn du khách không chỉ bởi không gian núi rừng khoáng đạt, mà còn được thoả sức tắm mình dưới dòng thác mát lành. Ảnh: Quang An Thác Khe Kèm được ví như món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng, khiến ai đã đến một lần đều lưu luyến mãi không quên. Ảnh: Quang An
