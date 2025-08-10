Thể thao Djokovic vào tứ kết Thượng Hải Masters; Nam Định tiếp tục mua thêm ngoại binh Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh, Rodri lại chấn thương, Djokovic vào tứ kết Thượng Hải Masters, Thép Xanh Nam Định tiếp tục mua thêm ngoại binh là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool

Marc Guehi là trụ cột dưới hàng thủ Tam sư và Crystal Palace, góp công lớn giúp đội bóng phía Nam London đoạt cúp FA mùa trước.

Màn trình diễn xuất sắc của Marc Guehi đã thu hút sự chú ý từ nhiều CLB, cả trong và ngoài nước Anh.

Bayern Munich rất muốn có Guehi.

Theo báo cáo mới nhất từ Sky Sports, Bayern Munich vừa nhảy vào cuộc đua và sẽ làm mọi cách để rước Guehi về sân Allianz Arena vào năm tới.

Giám đốc thể thao Hùm xám - Max Eberl vốn ngưỡng mộ Marc Guehi và đánh giá trung vệ 25 tuổi này sẽ gia tăng chất thép cho hàng thủ Bayern Munich.

Hợp đồng của Guehi và Crystal Palace sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Thế nên, anh có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Rodri lại chấn thương: Nỗi lo của Man City

Rodri ngồi bệt xuống mặt cỏ sân Brentford hôm Chủ nhật, khi trận đấu Premier League mới trôi qua được hơn 20 phút. Các bác sĩ của Man City không cần kiểm tra, khi anh chủ động ra dấu xin thay người.

Kể từ khi đứt dây chằng chéo đầu gối phải ngày 23/9 năm ngoái, Quả bóng vàng 2024 vẫn chưa thể ổn định cơ thể ở cường độ đòi hỏi khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Rodri gặp chấn thương mới.

“Tôi chưa rõ tình hình, nhưng có vẻ là chấn thương cơ”, Pep Guardiola trả lời khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương, điều khiến ông từng khủng hoảng nặng ở mùa thu và mùa đông năm ngoái khi Rodri vắng mặt.

Tuổi tác của Rodri (29), thể hình (cao 1m90, nặng hơn 80 kg) đều là những yếu tố bất lợi cho sự tái thích nghi của các khớp.

Lịch thi đấu dày đặc - từ Premier League, FIFA Club World Cup 2025, đến vòng loại World Cup 2026 và Champions League - khiến quá trình hồi phục không thể diễn ra trơn tru.

Trong bối cảnh Man City cân nhắc gia hạn Rodri, chấn thương khiến tương lai của anh trong dự án tại Etihad càng bị hoài nghi.

Djokovic vượt khó vào tứ kết Thượng Hải Masters

Novak Djokovic bước vào vòng 4 giải Thượng Hải Masters 2025 với đối thủ Jaume Munar. Tay vợt kỳ cựu người Serbia khởi đầu thuận lợi, tận dụng sai lầm giao bóng của Munar ở game 4 để giành break.

Dù đối thủ cứu được ba cơ hội, Djokovic vẫn thành công với một pha xử lý đẳng cấp. Tuy nhiên, ngay sau đó Nole gặp chấn thương và phải nhờ đến chăm sóc y tế. Dù di chuyển hạn chế, anh vẫn giữ được thế trận, kết thúc set 1 với tỷ số 6-3.

Bước sang set 2, Djokovic chơi trong tình trạng đau chân, trong khi Munar thi đấu kiên cường với nhiều pha bóng bền.

Thể lực suy giảm khiến Djokovic mắc lỗi, đặc biệt ở game 12 khi anh tự đánh hỏng hai lần liên tiếp và để thua 5-7. Sau đó, tay vợt 38 tuổi phải gọi hỗ trợ y tế thêm một lần nữa.

Kịch tính lên cao ở set 3. Dù gặp bất lợi thể lực, Djokovic bất ngờ bứt phá, giành break ngay game đầu tiên. Munar xuống sức rõ rệt, liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Djokovic tận dụng triệt để, có thêm một break nữa trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2, giành thắng lợi chung cuộc 2-1 kịch tính, cùng tấm vé vào tứ kết Thượng Hải Masters.

Nam Định tiếp tục mua thêm ngoại binh

Sáng 7/10, Nam Định thông báo chiêu mộ hai tân binh Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba, qua đó nâng tổng số ngoại binh lên 15 cầu thủ ở mùa giải 2025/26.

“Với mục tiêu các cầu thủ phải cháy hết mình mỗi khi bước vào sân, mệt có người thay thế, Nam Định chiêu mộ thêm bộ đôi Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba”, đội bóng thành Nam nói về việc bổ sung hai ngoại binh mới.

Thép Xanh Nam Định tiếp tục chi đậm để tăng cường chất lượng cho đội hình.

Chadrac Akolo, sinh năm 1995, mang quốc tịch Congo, từng chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo VfB Stuttgart, Ligue 1 và Ligue 2 cùng Amiens SC, hay Super League Thụy Sĩ trong màu áo FC St. Gallen. Tiền đạo cao 1,72 m có thể chơi cả trung phong lẫn cánh trái, hứa hẹn tăng thêm lựa chọn cho hàng công vốn đã có Brenner Marlos, Kristoffer Normann Hansen, Mamoud Eid, Percy Tau và Kyle Hudlin.

Trong khi đó, Arnaud Lusamba sinh năm 1997, quốc tịch Pháp và Congo, là tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm. Anh từng khoác áo Nice, Amiens SC ở Ligue 1, hay Alanyaspor và Pendikspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự xuất hiện của Lusamba giúp Nam Định tăng tính cạnh tranh ở tuyến giữa.