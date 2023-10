Đỗ Kim Phúc tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng cho Messi; SHB Đà Nẵng suýt thua, cựu vương V.League đại thắng

Đỗ Kim Phúc, người Việt Nam hiếm hoi tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng cho Messi

Trong đêm Lionel Messi nhận Quả bóng Vàng thứ 8 trong sự nghiệp, một người Việt Nam đã vinh dự góp mặt ở sự kiện này. Đó là Đỗ Kim Phúc, quán quân tâng bóng nghệ thuật châu Á.

Nói về cảm xúc khi hiện diện tại nhà hát Chatelet (Paris, Pháp), Đỗ Kim Phúc không giấu được niềm vui và sự vinh hạnh. "Không thể tin nổi, từ bé chỉ nhìn Ronaldo và Messi nhận Quả bóng Vàng qua tivi, nay được có mặt trực tiếp và ngồi sau các cầu thủ nổi tiếng vài hàng ghế. Cảm xúc của mình thực sự rất khó tả. Mình đã làm được một điều mà chắc chắn rất nhiều người hâm mộ bóng đá ao ước”, Đỗ Kim Phúc - một trong những người Việt Nam hiếm hoi tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng thế giới chia sẻ.

Vòng 3 hạng nhất – Bia Sao Vàng 2024: SHB Đà Nẵng suýt thua, cựu vương V.League đại thắng

Trên sân nhà, SHB Đà Nẵng phải nhờ bàn thắng ở phút bù giờ mới lấy lại 1 điểm từ Trường Tươi Bình Phước. Trong lúc đó, cựu vương V.League Long An đã có chiến thắng đậm trên sân Phú Thọ.

Đà Nẵng (áo xanh) suýt thua trước Bình Phước.

Trong trận đấu khác của vòng 3 diễn ra vào chiều 31/10, cựu vương V.League Long An đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 trong chuyến làm khách trên sân Phú Thọ. Ba bàn thắng của đội khách do công của Thanh Phong, Trọng Hòa và Anh Vũ. Nếu may mắn và dứt điểm tốt hơn, Long An có thể ghi ít nhất 5 bàn thắng. Dù vậy, 3 điểm có được tạm thời giúp cho Long An leo lên vị trí thứ hai.

Cầu thủ MU nghi ngờ chiến thuật của Ten Hag

The Sun đưa tin một số cầu thủ Man United tỏ ra không hài lòng với những lựa chọn chiến thuật của HLV Erik ten Hag trong trận derby Manchester. Họ khó hiểu khi Victor Lindelof đá hậu vệ trái, Bruno Fernandes đá tiền đạo phải còn Antony và Mason Mount vào sân mà chẳng để lại dấu ấn nào.

Kết quả Al Nassr 1-0 Al Ettifaq: Ronaldo tịt ngòi trận thứ 2 liên tiếp

Mane ăn mừng sau khi ghi bàn duy nhất trận Al Nassr vs Al Ettifaq

Trận đấu Al Nassr vs Al Ettifaq tại vòng 1/8 King Cup 2023/24 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Cristiano Ronaldo có trận thứ 2 liên tiếp tịt ngòi nhưng Sadio Mane đã tỏa sáng để đưa Al Nassr vào tứ kết.