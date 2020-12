Đô Lương có tân Phó Chủ tịch UBND huyện

Sáng 17/12, HĐND huyện Đô Lương khai mạc kỳ họp thứ 13. Dự kỳ họp có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện HĐND tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương. Ảnh Hữu Hoàn

Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hiến. Ảnh Hữu Hoàn

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí bầu ông Trần Văn Hiến - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016 – 2021.



Kỳ họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2020 với kết quả nổi bật: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8,46%; Tổng giá trị sản xuất ước đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 9,58% so với năm 2019. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm, tăng 3,32 triệu đồng so với năm 2019. Tuy bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid - 19 nhưng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, thu hút trên 12.000 lao động.

Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện Đô Lương. Ảnh Hữu Hoàn

Huyện cũng tích cực triển khai các dự án thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2020 có thêm 5 xã về đích nông thôn mới.