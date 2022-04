Đô Lương tăng cường quản lý Nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất

Một trong những phiên đấu giá đất ở huyện Đô Lương. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Văn Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đô Lương đã thực hiện nhiều phiên đấu giá đất với quy mô lớn thành công. Đơn cử ngày 15/3, địa phương đã tổ chức đấu giá thành công 62 lô đất thuộc vùng quy hoạch Ruộng Bông - Trọt Hồ ở xã Lưu Sơn, với sự tham gia của 420 lượt khách hàng. Kết quả 100% lô đất đã được công bố đấu giá thành công, tỷ lệ vượt giá khởi điểm 61,4%.

Huyện còn tổ chức thành công nhiều phiên đấu giá khác, như tại xã Bắc Sơn, huyện tổ chức đấu giá thành công 19 lô đất, có đến 508 lượt người tham gia. Giá khởi điểm hơn 4,6 tỷ đồng, giá trúng hơn 16 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm hơn 11 tỷ đồng... đấu giá 30 lô đất ở vùng Bàu Sen, Thái Nguyên thuộc xã Tràng Sơn, diện tích 5.872m2, tăng 19 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đấu giá 39 lô đất ở vùng Vườn, Quán Lều thuộc thị trấn Đô Lương, tăng 42 tỷ đồng so với giá khởi điểm...

Hạ tầng đấu giá đất ở khu vực Quán Lều thị trấn Đô Lương được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Văn Trường

Với hình thức đấu giá đất gián tiếp, khách hàng được lựa chọn số lô và trả giá theo ý muốn, phong bì trả giá được bảo mật cho đến lúc công bố kết quả. Thời gian trả giá, bỏ phong bì trả giá vào thùng phiếu được công bố ngay trong buổi đấu giá, phiếu trả giá của khách hàng được chiếu trực tiếp trên màn hình.

Một số khách hàng tham gia đấu giá ở huyện Đô Lương cho biết: “Việc triển khai ở các phiên đấu giá vừa qua, chúng tôi thấy đảm bảo quy trình đấu giá, khách tham gia đấu giá được bố trí chỗ ngồi thuận tiện dễ dàng quan sát các thao tác của cán bộ tổ chức phiên đấu giá. Đấu giá viên công bố công khai minh bạch từng lô đất trúng, chưa trúng, giải thích cặn kẽ người tham gia hiểu luật...

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đô Lương đã triển khai kế hoạch đấu giá đất tại 9 xã thị trấn, hiện nay đã đấu giá được 260 lô đất, thu từ tiền đấu giá đất trên 300 tỷ đồng. Được biết, thời gian qua, giá đất trên địa bàn Đô Lương tăng khá cao khi huyện đang được quy hoạch lên thị xã trong năm 2030, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến vùng đất đắc địa phía Tây Nam này của tỉnh.

Cơ sở hạ tầng Đô Lương ngày càng phát triển nhờ xây dựng bài bản, đồng bộ. Ảnh: Văn Trường.

Ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: Để bảo đảm công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá đất, huyện đã lập tổ công tác lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; thành lập tổ giám sát để tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Huyện cũng ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đối với từng cuộc đấu giá, thực hiện việc thông báo công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng; tiến hành niêm yết hồ sơ tại trụ sở xã, phường, thị trấn nơi có đất để người dân được biết và đăng ký tham gia. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo thông tin của người tham gia đấu giá.

Hạ tầng khu đấu giá đất thị trấn Đô Lương khang trang, hiện đại. Ảnh: Văn Trường

Quá trình tiếp nhận hồ sơ đấu giá do ngành liên quan tiếp nhận đều được bố trí hệ thống camera theo dõi giám sát, nhằm tăng cường minh bạch trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo an ninh trật tự và có dữ liệu làm căn cứ để xử lý vi phạm. Người tham gia đấu giá đã được cung cấp thông tin sơ đồ quy hoạch lô đất để tìm hiểu hiện trạng lô đất. Trình tự, thủ tục tiến hành các phiên đấu giá được thực hiện tương đối nghiêm túc.

Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đấu giá cho người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đô Lương đã cấp được gần 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện huyện Đô Lương đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công, hoàn thiện các khu hạ tầng đấu giá đất để tiếp tục triển khai công tác đấu giá đất những xã còn lại đúng với quy định của Nhà nước.