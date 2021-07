Đô Lương tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Sáng 20/7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2021 đã chính thức khai mạc. Đây là 1 trong 3 địa phương đầu tiên tiến hành Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ cấp cơ sở.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ huyện lần thứ XX với tinh thần đoàn kết, các cấp hội trên địa bàn huyện Đô Lương đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Trong đó, nổi bật là phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá “Tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động phụ nữ chủ động tham gia phát triển kinh tế, chú trọng sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững”, trong 5 năm qua đã có 1.045 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ vay vốn (đạt 100%), trong đó, có 217 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 2% (năm 2020).

Kết thúc nhiệm kỳ, có 14/14 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ huyện; 11/11 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ tỉnh; 7/7 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ toàn quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đồng chí Ngọc Kim Nam và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa trao Cờ Thi đua cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đánh giá cao những thành tích mà các cấp hội phụ nữ ở huyện Đô Lương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ tới, để đạt các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị các cấp hội phụ nữ trong huyện cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội trong thời kỳ đổi mới, từ đó phát huy vai trò của tổ chức, của hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, cần tập trung để hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, trong đó, quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp...

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng, nội lực và lợi thế của phụ nữ, góp phần hoàn thành sứ mệnh về đảm bảo quyền cơ bản, quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, xóa bỏ định kiến giới”.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội, bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -202, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI. Đồng chí Thái Thị Hiền tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương ra mắt đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng tại đại hội, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua cho Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đô Lương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ cũng đã được khen thưởng.