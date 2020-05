Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh xinh như công chúa với váy xuyên thấu gợi cảm

Chính sự đổi mới đó đã giúp cho Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh ghi dấu ấn nhan sắc Việt trên trường quốc tế trong nhiều năm qua. Là làn gió mới của nhan sắc Việt, Tiểu Vy được ưu ái với cái tên “Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu” và điều đó đã được minh chứng bởi giải thưởng Best face of the year 2019.