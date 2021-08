'Đọ' nhan sắc Phương Oanh và nữ chính ‘Hương vị tình thân’ bản gốc

“Hương vị tình thân” đang là một trong những bộ phim “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Việt. Đáng nói, phiên bản gốc “My only one” cũng từng có rating cao ở xứ Hàn thời điểm năm 2018.

Ở “My only one”, nữ diễn viên UEE vào vai Do Ran - một cô nàng dịu dàng, hiền lành. Trong khi đó, ở bản Việt "Hương vị tình thân", Phương Oanh vào vai Phương Nam-một cô nàng cá tính, mạnh mẽ.

UEE sinh năm 1988, tên thật là Kim Yu Jin. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc nữ After School vào năm 2009. Khi mới ra mắt, UEE nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn ở Hàn Quốc nhờ gương mặt đáng yêu cùng thân hình bốc lửa. Trong khi Phương Oanh sinh năm 1989, được xem là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất của showbiz Việt. Cô xuất thân từ nghề mẫu và chuyển hướng sang đóng phim và gây ấn tượng trong nhiều phim như: Quỳnh búp bê, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Cô gái nhà người ta…

Phương Oanh không hề kém cạnh so với mỹ nhân xứ Hàn UEE.

Thời điểm "My only one" lên sóng, UEE bị chê gầy gò, thiếu sức sống vì ép cân quá đà. Ngược lại, Phương Oanh trong “Hương vị tình thân” lại tăng 6kg và hạn chế trong việc khoe body, mặc đồ sexy, quyến rũ.