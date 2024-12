Thời sự Đô thị đầu tiên ở Nghệ An có tên đường Võ Nguyên Giáp Thị xã Thái Hòa là đô thị đầu tiên ở Nghệ An có tên đường Võ Nguyên Giáp.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã xác định đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn) là 1 trong 6 trung tâm đô thị của tỉnh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Quyết định đặt tên đường đã được HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua tại Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên cầu và điều chỉnh tên, chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa (đợt 2) trong Kỳ họp thứ 25 vừa qua.

Theo đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã quyết nghị đặt tên 24 tuyến đường trên địa bàn thị xã, gồm 18 tuyến đường mang tên danh nhân và 6 tuyến đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử.

Trong 18 tuyến đường mang tên danh nhân được đặt lần này, thị xã Thái Hòa chính thức có đường Võ Nguyên Giáp nằm trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ và Đông Hiếu có điểm đầu là đường Hồ Chí Minh (giao nhau với đường QL 36, lý trình đường mòn Hồ Chí Minh Km646+900) và điểm cuối là đường Hồ Chí Minh, lý trình Km 655+059, thuộc xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa và giáp xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn.

Đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài hơn 8km, hiện trạng rộng hơn 11m và đã được quy hoạch rộng 100m.

Ngoài Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đợt ngày, HĐND tỉnh Nghệ An đã quyết nghị lựa chọn tên nhiều danh nhân khác để đặt tên đường tại thị xã Thái Hòa như các nhà hoạt động cách mạng Lê Mao, Đặng Thúc Hứa, Chu Huệ; liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu; danh tướng Trần Quốc Toản; các anh hùng dân tộc như Vua Lê Lợi, Hoàng đế Quang Trung… để đặt tên đường.

HĐND tỉnh cũng quyết nghị đặt tên cầu Hiếu II trên địa bàn thị xã với tên là cầu Hùng Vương.

Thái Hòa được thành lập năm 2007, nằm ở Tây Bắc Nghệ An trên mảnh đất xưa kia là thủ phủ của Phủ Quỳ, hiện có địa giới hành chính giáp các huyện: Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Đây hiện là một trong hai thị xã của Nghệ An. Theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, thị xã Thái Hòa được xác định là 1 trong 6 trung tâm đô thị của tỉnh.

Nghị quyết số 02, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An" đã xác định mục tiêu: Xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030.