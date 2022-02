Đỗ Thị Hà xuất hiện trên trang chủ Miss World, lượt like 'lấn át' dàn thí sinh top 40

Trang chủ của cuộc thi Miss World mới đây vừa đăng tải thông tin về từng thí sinh trong top 40 để kêu gọi khán giả tham gia bình chọn cho các người đẹp trong phần thi Digital Media Challenge trước khi diễn ra đêm chung kết vào ngày 16/3 tới. Người giành chiến thắng trong phần thi này sẽ giành được một tấm vé vào thẳng top 12 trong đêm chung kết.

Đỗ Thị Hà là thí sinh cuối cùng được Miss World giới thiệu trên trang fanpage. Giới thiệu về Đỗ Thị Hà, trang chủ của Miss World cho biết: "Hiện đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Thị Hà có ước mơ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của chính mình. Cô ấy thích tham gia các hoạt động xã hội và chơi T'rưng - một nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Đỗ Thị Hà cũng có năng khiếu đặc biệt đó là khiến người khác cười và cô ấy thích xem phim hành động và trinh thám".

Đồng thời, BTC Miss World cũng giới thiệu về những thành tích của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi, đó là: Top 13 phần thi Top Model, Top 16 phần thi Head to Head Challenge, lọt vào bán kết phần thi tài năng, bán kết phần thi Hoa hậu Nhân ái.

"Bạn có muốn thấy Việt Nam lọt vào Top 12 tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 không? Hãy giúp cô ấy bằng cách bình chọn cho cô ấy trong thử thách Truyền thông Kỹ thuật số, truy cập trang web của cô ấy và chia sẻ các bài đăng của Đỗ Thị Hà" - trang chủ Miss World kêu gọi.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn chia sẻ về đại diện Việt Nam đã nhận được hơn 14.000 lượt like (thích) và hàng nghìn comment, dự tính sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều đó chứng tỏ sự yêu mến và quan tâm của khán giả trong và ngoài nước dành cho Đỗ Thị Hà rất lớn. Có thể thấy, lượng like của Đỗ Thị Hà hiện đang "lấn át" hoàn toàn so với nhiều "đối thủ" trong top 40.

Trước đó, trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà cũng đăng tải bài viết thông báo về sự cố mà cô gặp phải trong phần thi phụ "Digital Media Challenge" (Thử thách truyền thông) của cuộc thi Miss World 2021.

Cụ thể, nàng Hậu xứ Thanh viết: "Mấy ngày này có rất nhiều bạn hỏi Hà và ekip của Hà về kế hoạch để chiến thắng thử thách “Digital Media Challenge” sắp tới. Tuy nhiên, có một tin không may đó là quá trình tạo tài khoản của Hà trên website gặp trục trặc cho nên mình vẫn chưa thể đăng tải nội dung lên như dự kiến".

Người đẹp cũng trấn an người hâm mộ: "Nhưng cả nhà hãy yên tâm vì vấn đề này đang được ban tổ chức xử lý. Và Hà cũng hy vọng rằng, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Hà cũng như những nội dung mà Hà sẽ quảng bá. Kết quả sẽ do ban giám khảo chấm điểm và chọn ra người chiến thắng, hãy giúp Hà giành được tấm vé đặt chân vào top 12 nhé".

Ban giám khảo đánh giá và lựa chọn người chiến thắng dựa trên tiêu chí độc đáo, chất lượng, tần suất của các bài đăng, nội dung, thiết kế trang web và khả năng quảng bá trang web mới thông qua tất cả các kênh truyền thông và mạng xã hội. Một số yêu cầu mà BTC dành cho các thí sinh trong phần thi này đó là phải làm nổi bật những nét độc đáo, lịch sử, kiến trúc và vẻ đẹp tự nhiên của Puerto Rico.

Bên cạnh đó, Ban giám khảo cũng đề cao khả năng kể chuyện và tương tác với người hâm mộ của các thí sinh. Họ khuyến khích các thí sinh hãy kêu gọi những người hâm mộ, theo dõi mình trên các nền tảng mạng xã hội như Mobstar, Twitter, Instagram, Facebook hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác truy cập vào trang web cá nhân của thí sinh.

Dự kiến, Đỗ Thị Hà và Top 40 thí sinh sẽ quay trở lại Puerto Rico vào ngày 12/3 tới để chuẩn bị cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/3. Hiện tại, Đỗ Thị Hà đang tích cực chuẩn bị để quay trở lại đêm chung kết Miss World 2021./.