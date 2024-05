Đồ vật trang trí trên vô-lăng ô tô có thể đe dọa tính mạng người lái

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ủy ban An toàn Giao thông vận tải Quốc gia Mỹ (NHTSA) cảnh báo việc lắp đồ vật trang trí trên vô-lăng có thể gây tai nạn chết người.

Vụ việc logo đính đá trang trí trên vô-lăng khi nổ túi khí mới đây khiến một nữ tài xế bị bầm tím đùi ở Mỹ và một mảnh vỡ ghim chặt vào ốp cửa khiến nhiều người nhìn thấy "rùng mình". Nữ tài xế này vẫn may mắn khi mảnh kim loại trên không găm vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể.

Một chiếc Mercedes-Benz được chủ xe gắn đá trang trí trên vô lăng xe

Cụ thể, trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, một dòng chữ được cảnh báo phía dưới, ghi rằng "Không lắp đồ lấp lánh lên tay lái của bạn". Người phụ nữ cho biết túi khí đã bung khiến món đồ trang trí lấp lánh gắn giữa vô-lăng của chiếc Nissan bay ra đập trúng đùi trái của cô, trong khi một mảnh vỡ ghim sâu vào phía ốp nhựa mềm ở cửa xe.

Đây là vấn đề nghiêm trọng đã được Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cảnh báo trước đó, sau khi một tài xế bị thương nặng do sở thích gắn thêm đồ trang trí lên vô-lăng. Nghiêm trọng nhất là vụ việc cuối năm 2023, một tài xế đã mất một bên mắt do túi khí bung khiến món đồ trang trí gắn đá trên vô-lăng bắn ra ngoài và bắn trúng mắt.

Các loại huy hiệu trang trí vô-lăng có thể mua được dễ dàng trên các sàn thương mại điện tử. Chúng thường có các viên kim cương giả làm bằng nhựa hoặc chỉ có màu sắc khác với huy hiệu vô-lăng mạ crôm thông thường. Đây cũng là mặt hàng bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam và được không ít chủ xe ô tô sử dụng.

Vật trang trí lấp lánh trên vô-lăng ô tô dễ dàng tìm thấy trên sàn thương mại điện tử

Theo NHTSA, món phụ kiện này có thể bị bật, vỡ và bắn tung ra khỏi vô-lăng khi túi khí bung ở tốc độ cực cao, có thể gần ngang ngửa với đạn bắn. Cơ quan này cho biết đã nhận được nhiều báo cáo về chấn thương liên quan đến những loại phụ kiện này, trong đó có một trường hợp hai mảnh huy hiệu bắn ra, mắc kẹt sâu vào cổ và mặt của tài xế.

Thực tế, các nhà sản xuất ô tô rất cẩn trọng khi thiết kế túi khí khi xe bị va chạm với quy trình bung ra theo nhiều kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn tốt nhất cho người trên xe, nên mọi vật thể nằm trong quỹ đạo bung túi khí đều tạo ra những rủi ro nghiêm trọng. Nhưng thực tế, nhiều người vẫn thích trang trí thêm cho vô-lăng ô tô và thường tự mua những món đồ theo sở thích rồi gắn vào mà không màng đến sự an toàn của bản thân và người đi cùng.

Những món phụ kiện gắn trên vô-lăng thường được gắn đá giả kim cương rất cứng hoặc những kiểu trang trí tương tự và thường chỉ được gắn bằng keo, dễ dàng bắn tung ra khi túi khí nổ. Trong khi đó, logo của hãng xe trên vô-lăng vốn được gắn cố định, chắc chắn với thiết kế không văng ra ngoài trong trường hợp túi khí bung. Nhưng đồ phụ kiện mà các tài xế tự lắp lại khác.

Phái nữ thường ưa thích kiểu trang trí trên vô-lăng ô tô

Tại Việt Nam, người dùng dễ dàng tìm thấy những món đồ trang trí logo lấp lánh trên vô-lăng, dành cho mọi thương hiệu xe, bán tràn lan trên các chợ điện tử trực tuyến. Đây là món đồ trang trí khá được ưa chuộng bởi các nữ tài xế vốn ưa thích những món phụ kiện giống trang sức.

Với cánh nam giới tại Việt Nam, dù không thường trang trí đồ vật trên vô-lăng nhưng họ vẫn thường lắp đặt những phụ kiện khác trên táp-lô như mô hình xe, tượng tôn giáo, những con thú lắc lư trang trí... thậm chí là máy lọc không khí ở những khu vực có đặt túi khí.