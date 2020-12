Đoàn Blogger khảo sát, chia sẻ các điểm đến du lịch ở Nghệ An

Ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của núi rừng miền Tây Nghệ An. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Qua chuyến khảo sát, các Blogger đều bày tỏ ấn tượng với phong cảnh đẹp, bình yên, lãng mãn và tỏ ra rất thích thú với những sản phẩm khá lạ được trải nghiệm lần đầu tiên khi đến Nghệ An.

Các thành viên Đoàn Blogger dừng chân check-in trên một tuyến đường ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Hoàng Đức Chung

Tại buổi làm việc với đoàn, bà Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch bày tỏ hy vọng qua chuyến khảo sát, các thành viên của đoàn sẽ có được nhiều ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất, con người Nghệ An và chia sẻ rộng rãi với bạn bè và du khách trong và ngoài nước biết thêm về Nghệ An trên các ứng dụng mạng xã hội của các Blogger. Điều này sẽ góp phần quảng bá và thu hút đông đáo khách du lịch đến với xứ Nghệ trong thời gian tới.